Babciowe 2024 - warunki i zasady przyznania pieniędzy. Takie będą zasady nowego programu [16.05.2024]

Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic", która zakłada m.in. wypłatę świadczenia "babciowego". Ustawa trafi teraz do Senatu. Jakie będą zasady i warunki przyznania pieniędzy? Oto najważniejsze informacje.

Warunki i zasady przyznania babciowego 2024. Dla kogo 1500 zł miesięcznie?

Za ustawą głosowało 405 posłów, przeciw było 14, wstrzymało się dwoje. Teraz ustawa trafi do Senatu. Wcześniej posłowie przegłosowali do ustawy cztery poprawki złożone przez KO, które - jak mówiła zgłaszająca je poseł Joanna Frydrych - mają charakter techniczny oraz odrzucili wnioski mniejszości zgłoszone przez PiS. Zobacz także:Babciowe 2024 już pewne! Kto dostanie 1500 zł na dziecko - takie są zasady i warunki babciowego

Aktywny rodzic 2024 - takie są zasady programu

Ustawa przewiduje wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: "aktywni rodzice w pracy",

"aktywnie w żłobku",

"aktywnie w domu".

Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Babciowe 2024 - tyle wyniesie

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" (tzw. babciowe) wyniesie 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami - 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze. Będą mogli m.in. sfinansować opiekę sprawowaną przez np. nianię czy babcię (w tym emerytkę). Jeśli rodzice zdecydują się na zawarcie z nianią lub babcią umowy uaktywniającej, to składki od tej umowy będą dodatkowo finansowane przez państwo - do wysokości podstawy nie wyższej niż 50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Babciowe 2024 - dla kogo? Oto zasady i warunki

Drugie świadczenie z programu nosi nazwę "aktywnie w żłobku" i ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością (nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzice ponoszą za pobyt dziecka w instytucji opieki).

Trzecie świadczenie - "aktywnie w domu" - będzie przeznaczone głównie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, bez spełnienia warunku aktywności zawodowej. Chodzi o rodziców, którzy nie będą mogli uzyskać prawa do świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub ich dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki. Świadczenie "aktywnie w domu" będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania pieniędzy na każde – w tym na pierwsze i jedyne dziecko – w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie na 24 miesiące. Według ustawy z nowych rozwiązań rodzice będą mogli skorzystać od 1 października 2024 r. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej na temat programu "Aktywny rodzic" i tzw. babciowego przeczytasz w poniższej galerii.

