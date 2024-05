Babciowe 2024 - warunki przyznania pieniędzy. Dla kogo świadczenie "Aktywny rodzic"? [17.05.2024 r.]

Babciowe 2024 - oto warunki i zasady korzystania z programu

Resort poinformował, że prace nad ustawą w Sejmie mają rozpocząć się w maju , ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 października 2024 r. Według informacji MRPiPS pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone w IV kwartale tego roku.

Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane środki. Będą mogli m.in. sfinansować opiekę sprawowaną przez np. nianię czy babcię (w tym emerytkę). Jeśli rodzice zdecydują się na zawarcie z nianią czy babcią umowy uaktywniającej, to składki od tej umowy będą dodatkowo finansowane przez państwo – do wysokości podstawy nie wyższej niż 50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Drugie świadczenie z programu nosi nazwę "aktywnie w żłobku". Ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi do trzech lat. Trzecie świadczenie – "aktywnie w domu" – będzie przeznaczone głównie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, bez spełnienia warunku aktywności zawodowej. Chodzi o rodziców, którzy nie będą mogli uzyskać prawa do świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub ich dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki.

Świadczenie "aktywnie w domu" będzie przysługiwało na podobnych zasadach jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania środków na każde – w tym na pierwsze i jedyne dziecko – w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.