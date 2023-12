Babciowe 2024 z programu Aktywna Mama: kto otrzyma świadczenie i pieniądze z ZUS? [23.12.23]

Nowe świadczenie rodzinne. Babciowe 2024 z programu Aktywna Mama

Informacje na temat szczegółów programu oraz nowego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zostaną dostarczone wkrótce. Premier Donald Tusk ogłosił to w swoim wystąpieniu na forum sejmowym 12 grudnia 2023 r. Kandydaci na ministrów, oczekując na sformowanie nowego rządu, przedstawili projekty ustaw, mające na celu umożliwienie szybkiego uchwalenia i wdrożenia planowanych świadczeń.

Babciowe 2024 to jedno z zapisów programu Aktywna Mama , które określa, kto będzie uprawniony do korzystania z nowego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz jakie będą zasady jego przyznawania. Szczegółowe regulacje zostaną określone w nowej ustawie, jednak ogólnie Babciowe ma stanowić dodatkowe wsparcie dla rodzin związane z opieką nad dzieckiem, wpisując się w kontekst zapowiadanego programu Aktywna Mama.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, świadczenie to będzie stanowić uzupełnienie istniejącego programu Rodzina 500+, ale będzie skierowane wyłącznie do rodzin z dziećmi poniżej trzeciego roku życia, w których matki planują powrót do aktywności zawodowej lub podjęcie pierwszej pracy.

Aby ubiegać się o babciowe, konieczne będzie spełnienie dwóch warunków: dziecko musi mieć do ukończenia 36 miesięcy, a jednocześnie matka musi pracować, osiągając dochody brutto równające się najniższej krajowej (4 242 zł od stycznia 2024 r. oraz 4 300 zł od lipca 2024 r.). Warto zaznaczyć, że samo świadczenie Babciowe ma wynieść 1 500 zł miesięcznie. Szczegóły świadczenia prezentujemy w poniższej galerii.