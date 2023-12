Babciowe - dla kogo i ile wyniesie? Takie mają być zasady nowego świadczenia ZUS [12.12.2023]

- Zaproponujemy 1500 zł babciowego dla każdej mamy, która chciałaby po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy - zapowiadał Donald Tusk, lider opozycji, w marcu 2023 roku, a więc siedem miesięcy przed wyborami parlamentarnymi.

Podczas expose premiera Donalda Tuska, nowy prezes Rady Ministrów potwierdził m.in. wprowadzenie "babciowego"

Pod koniec 2022 roku Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badania na temat rodzin. Wynika, że aż 98 procent ojców, ale tylko 62 proc. matek dzieci w wieku do 3 lat lat jest aktywnych zawodowo. Zapowiadając wprowadzenie babciowego, zwanego potocznie babcinym plus, chodzi o pomoc młodym rodzinom, przede wszystkim matkom, które po urodzeniu dzieci planowały wrócić do pracy, ale często im się to nie kalkuluje, bo sporo musiałyby płacić opiekunkom swoich dzieci. To nawet ponad połowa tego, co zarobią. Skutek taki, że kobiety zostają z małymi córkami i synami w domu i czekają, aż maluch jako 3-latek pójdzie do przedszkola.