Babciowe w 2024 roku - od kiedy wniosek? Takie będą zasady nowego programu [14.06.2024]

Babciowe 2024 - takie będą zasady. Wiemy o kiedy można składać wnioski

Dodała, że jest to niezwykły dzień dla wszystkich dzieci, rodziców, dla kobiet wracających na rynek pracy czy dla dziadków i babć, którzy bardziej by chcieli zaangażować się w opiekę nad wnukami. Dodała, że jest to również dobry dzień dla całego systemu opieki nad małym dzieckiem.

Ministra rodziny pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz - Bąk podczas konferencji prasowej zwróciła uwagę, że podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą o wspieraniu rodziców "Aktywny rodzic" pozwala na rozpoczęcie kolejnych kroków. Dodała, że pozwala on na "implementację tego programu tak, żeby już wkrótce te środki mogły trafić do rodziców, którzy chcą łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym".

Takie będą zasady tzw. "babciowego". Te osoby dostaną pieniądze na dzieci

Oto zasady programu "Aktywny rodzic". Te osoby dostaną "babciowe" na konto

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" (tzw. babciowe) wyniesie 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

To już pewne, od 1 października 2024 rodzice nie będą musieli wybierać pomiędzy pracą a opieką nad dzieckiem, ponieważ do opieki będzie mogła włączyć się babcia lub niania. Na jakiej zasadzie? Otóż…

Drugie świadczenie - "aktywnie w żłobku" - ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością.