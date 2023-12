Barbara Nowacka i jej styl - prywatne zdjęcia. Nowa minister edukacji dba o kondycję. Regularnie biega [14.12.2023]

Barbara Nowacka - życie prywatne

Jej mamą była tragicznie zmarła, w wyniku katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r., Izabela Jaruga-Nowacka . Ojciec Barbary Nowackiej - Jerzy - to znany matematyk i doktor habilitowany nauk technicznych.

Z wykształcenia jest informatyczką , ale ukończyła również studia z zakresu zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Taki styl lubi Barbara Nowacka - prywatne zdjęcia

Do tej pory Barbara Nowacka rzadko dzieliła się swoim życiem prywatnym.

Czy to się zmieni po objęciu funkcji? Czas pokaże.

Barbara Nowacka o rodzicach

Barbara Nowacka - zapytana o swoje dzieciństwo - podkreślała w Onet.pl, że "miała kochający dom".

"Rodzice oczywiście wymagali, oczekiwali, ale podchodzili do dziecka z miłością i szacunkiem. Dziecko współdecydowało, miało głos. To bardzo wzmacnia i buduje" - opisywała dla Onetu, co zacytował Fakt.pl.