Baseny letnie w Ciechocinku przyciągają tłumy. Mieszkańcy szukają ochłody - zdjęcia

We wtorek, 15 sierpnia, słupek rtęci w termometrach wskazywał nawet 36 stopni Celsjusza. Upał przyciągnął mieszkańców i turystów do Ciechocinka. Baseny letnie w uzdrowisku były oblegane, by wejść na teren kompleksu trzeb było czekać nawet 1,5 h.

Ogromny problem pojawił się z parkowaniem samochodów. Pojawiły się mandaty za niestosowanie się do zakazów. Policja na ulicy do kompleksu wodnego pojawiła się kilka razy.

Kompleks wodny w Ciechocinku trzeci co do wielkości tego typu obiekt w Polsce.

- To atrakcja na skalę województwa, a nawet kraju. Po dzisiejszych tłumach widać, że takie miejsce było potrzebne. To na pewno nie były zmarnowane pieniądze. Budowa kompleksu podzielona była na trzy etapy i pochłonęła blisko 12 mln zł - tłumaczy Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.

Inwestycja w 2022 roku zdobyła nagrodę „Najlepszy Produkt Turystyczny”. Turyści uważają, że to była zasłużona nagroda. - To zbyt mały obiekt, na taką ilość gości - tłumaczy pani Marta z Włocławka. - Rano czekałam dwie godziny, by kupić bilety, a później trzeba czekać nawet 30 minut na zjazd z dużej zjeżdżalni. Powinni to jakoś usprawnić.