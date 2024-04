Bastian Jan - tak wygląda syn Maffashion, uczestniczki show "Taniec z gwiazdami". Fani Julii Kuczyńskiej: "Cały tata" [3.04.2024 r.]

Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański - tak wygląda ich syn Bastian Jan - ZDJĘCIA

"To były dla mnie trudne psychicznie zdjęcia. Krzysztof Majchrzak powiedział kiedyś, że aktor - jak porusza - jest potrzebny, jak nie porusza to jest zbędny. Ta rola przyszła do mnie w czasie, kiedy prywatnie czułem się z każdej strony niepotrzebny, zbędny i odrzucony. W tym filmie opowiadam o człowieku, który był kompletną odwrotnością, czyli był potrzebny, przygarnięty, kochany. (...) Film "przyniósł mi nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. Wiarę w to, że jest coś więcej i że jestem potrzebny jako aktor, twórca filmowy, a nie jako pacynka, z której w mediach kreuje się kontent i pieniądze".

Jaką rolę odegrał w karierze Sebastiana Fabijańskiego udział w walkach freak fightowych Fame MMA, federacji kojarzonej z patocelebrytami?

Poszedł tam, jak mówi, z dwóch powodów - artystycznych (traktując to jako eksperyment? - przyp. red.) i finansowych.

W oświadczeniu na Instagramie podkreślał potrzebę zabezpieczenia przyszłości syna. "Ja osobiście wolę 'zatańczyć' w Fame MMA na własnych zasadach niż na czyichś zasadach reklamować jakieś produkty" - przyznał.

Swój udział w Fame MMA tak również komentował: "To rodzaj kompletnego odpału, na który stwierdziłem, że sobie pozwolę ostatni raz. W 2023 roku odpaliłem wrotki. (...) Potrzebowałem zaliczenia gleby i poszurania mordą po asfalcie. Jednocześnie jest we mnie duża frustracja, że wiedząc, co potrafię, wiedząc, jak działam w treningu, nie udaje mi się tego przerzucić na oktagon. To jest duża lekcja pokory. Życie to nie rola, gdzie mam napisane, że wchodzę i wygrywam. Z drugiej strony niech wszyscy ci, którzy tak głośno krzyczą, że nie umiem się bić, wejdą choć raz do oktagonu z jego całym medialnym anturażem i zrobią to lepiej. Polecam".

Mówi się, że Sebastian Fabijański podpisał kontrakt z Fame MMA na trzy walki, a za każdą z nich otrzymał blisko 500 tysięcy złotych. Oznacza to, że łącznie zarobił około 1,5 miliona złotych.

