Beata Gurbin z Grudziądza, kandydatką na posłankę, a Ryszard Bober ubiega się kolejny raz o mandat senatora. Oboje z Trzeciej Drogi

- Moje priorytety to walka o równe prawa kobiet i bezpieczeństwo kraju, ale nie tylko w odniesieniu militarnym ale również społecznym - prezentuje się Beata Gurbin z Grudziądza, która znalazła się na liście Trzeciej Drogi na pozycji trzeciej. Zawalczy o mandat do sejmu.

- Trzecia Droga, trzecia pozycja - łatwo zapamiętać zachęca do udziału w wyborach Beata Gurbin, która jest prezesem Stowarzyszenia Obywatelski Grudziądz działającego m.in. na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, wcześniej wspierające działania covidowe, a także cały czas promujące m.in. akcje ekologiczne. Kandydatka na posłankę z ramienia Trzeciej Drogi, z frakcji Polski 2050 Szymona Hołowni zapowiada że chce spróbować swoich sił w parlamencie, a szczególnie bliskie są jej tematy dotyczące praw kobiet. - Dojmujące jest dla mnie to że w XXI wieku nadal musimy walczyć o równość - uważa Beata Gurbin. I kontynuuje: - Bardzo zależy mi na tym, aby Polska była krajem bezpiecznym, nie tylko w kategoriach militarnych ale społecznych. Od lat mamy wojnę polsko-polską. Trzecia Droga powstał po to, by zasypywać te podziały. Doszliśmy do eskalacji takich emocji, że rodziny czy sąsiedzi ze sobą nie rozmawiają. To społecznie niebezpieczne, ale też niebezpieczne dla naszego kraju.

Jeśli chodzi o sprawy Grudziądza, to jak zapowiada Beata Gurbin chciałaby - o ile będzie jej dana taka szansa - zabiegać o to, by miasto przestało być wykluczone komunikacyjnie. - Jestem wielkim piewcą podróży koleją. Uważam, że to ekologiczny, prosty i relatywnie tani środek komunikacji... ale nie może być dłużej tak, że Grudziądz nie ma bezpośredniego połączenia z największymi miastami. By dostać się do Warszawy trzeba liczyć się z przesiadkami.

Przedstawiciele Polski 2050 Hołowni, nie chcą Iwony Michałek z PSL-u na wspólnej liście Trzeciej Drogi

Beata Gurbin została zapytana podczas konferencji w kontekście podziałów w kraju, także o podziały w partii..."Czy zmieniło się coś w kwestii startu z listy Trzeciej Drogi poseł Iwony Michałek, która dostała "czwórkę" z ramienia PSL-u - dopytywali dziennikarze.

Dodajmy, że podczas prezentacji kandydatów Trzeciej Drogi w Toruniu (przyp. red. pod koniec sierpnia), posłanka Michałek nie pojawiła się. Wówczas Marcin Skonieczka, wójt gm. Płużnica który jest "dwójką" na liście Trzeciej Drogi z Polski 2050 Hołowni do sejmu odpowiadał, że nie wyobraża sobie wspólnego zdjęcia z Iwoną Michałek, która niegdyś była w koalicji rządu PiS. Wówczas Skonieczka mówił: "Mamy wspólne postulaty, ale różnimy się w pewnym kwestiach. Taką różnicą w naszym województwie jest start jednej z posłanek. My w regionie byliśmy przeciwko temu, aby ta pani znalazła się na liście PSL. Nie wyobrażamy sobie, żeby po takim naszym stanowisku stawać na wspólnej konferencji z osobą, z którą się nie zgadzamy" .

Beata Gurbin szybko ucięła temat mówiąc tylko to, że Trzecia Droga jest koalicją Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-u: - Pani Michałek jest kandydatką z PSL-u. Przyjmujemy to i akceptujemy.

Wraz z Beatą Gurbin podczas konferencji, start w wyborach do senatu zapowiedział też Ryszard Bober z PSL-u, który już kolejny raz będzie ubiegał się o mandat senatora. Jest on kandydatem z ramienia tzw. paktu senackiego, który zawarły partie opozycyjne do rządu PiS. Wielokrotnie w mijającej kadencji wspierał działania na rzecz Grudziądza, m.in. w pozyskaniu środków na odnowę spichlerzy, autobusy elektryczne, zakup nowych tramwajów.

Trwa głosowanie... Czy weźmiesz udział w wyborach parlamentarnych 15 października? Nie wiem Nie Tak

Sonda: Czy opozycja podniesie wiek emerytalny?