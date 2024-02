Beata Kozidrak rozpala zmysły - zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała gwiazda zespołu Bajm [7.02.2024]

Beata Kozidrak - życie prywatne

Kariera Beaty Kozidrak

W 1978 założyli zespół Bajm, którego pozostała wokalistką. Z zespołem wydała 10 albumów studyjnych oraz wypromowała przeboje, takie jak: "Piechotą do lata", "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Co mi Panie dasz" czy "Nie ma wody na pustyni".

Od 1998 roku to także artystka solowa. Za sprzedaż solowych albumów i singli otrzymała trzy podwójnie platynowe płyty, jedną platynową i jedną złotą.

Beata Kozidrak to zdobywczyni licznych nagród muzycznych, m.in. pierwszej nagrody na Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyckich w Karlshamn, Grand Prix Midnight Sun Song Festival w Lahti, Złotej Karolinki Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, trzech Fryderyków, Bursztynowego Słowika i Super Gwiazdy Plejady.