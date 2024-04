Beata Tadla - tak mieszka dziennikarka. Warto zwrócić uwagę na kuchnię i piękny ogród [20.04.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Beata Tadla to polska dziennikarka, która ma przytulny dom w warszawskim Wawrze. Jesteście ciekawi, jak żyje i mieszka na co dzień prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP1? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia. Zwróćcie uwagę zwłaszcza na kuchnię i ogród.