Będą duże zmiany w Apatorze Toruń. Ci zawodnicy dołączą do "Aniołów"?

W Toruniu mają dość porażek i pustych trybun. Klub szykuje się na spore zakupy po sezonie. W drużynie może pojawić się nawet trzech nowych zawodników. Sprawdzamy kto jest na liście życzeń "Aniołów"!



Apator Toruń po remisie w Grudziądzu praktycznie zapewnił sobie utrzymanie w PGE Ekstralidze, ale tegoroczne wyniki nikogo nie zadowalają. Beniaminek zdołał dotąd wygrać dwa mecze, w starciach z kandydatami do podium lepiej prezentuje się na wyjazdach niż na Motoarenie. Kibice swojemu rozczarowaniu dają wyraz na trybunach. Tylko na pierwsze mecze Apator sprzedał zadowalającą ilość biletów, a potem frekwencja spadała, choć na Motoarenę przyjechał mistrz Polski z Leszna czy tegoroczny faworyt do złota z Wrocławia.



Po kilku bardzo ostrożnych sezonach transferowych teraz w Apatorze nadchodzi czas zmian i inwestycji. Klub chce stworzyć drużynę, która będzie wygrywała, będzie w stanie powalczyć o medal i przyciągnie tysiące kibiców na Motoarenę. Ma to być zespół młody, waleczny i oparty na zawodnikach, którzy chcą się rozwijać. Kto może dołączyć do składu? Oto lista życzeń Apatora >>>



