Będą poszukiwać złóż wód termalnych pod Inowrocławiem. Zdobyli na to ponad 16 mln zł!

- Nie dołożymy do kosztów tych prac ani złotówki, bo dotacja pokrywa je w 100 procentach. Dziś podpisaliśmy umowę w tej sprawie z NFOŚiGW. To skutek perfekcyjnego przygotowania wniosku. Prace mają być wykonane do 30 czerwca 2024 roku. W zależności od stwierdzonej temperatury i wydajności wody w podziemnym źródle, zostanie ona wykorzystana przez nas do podgrzania wody w bateriach wymienników cieplnych, albo jako dodatkowe źródło czynnika grzewczego w pompach cieplnych przez ZEC. Inowrocławska energetyka, tak jak i całej Polski, potrzebuje olbrzymiej i niestety kosztownej przebudowy pod kątem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Planujemy z myślą o kolejnych latach. Przygotowujemy się do tych zmian, zdobywamy dotacje wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe - informuje prezydent Ryszard Brejza.