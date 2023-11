Będzie można sprzedać więcej mięsa w ramach RHD? Ministerstwo rolnictwa zajęło stanowisko [28.11.2023]

Samorząd rolniczy apeluje do ministra rolnictwa o możliwość zwiększenia limitu sprzedaży mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego i końskiego oraz produkowanych z nich surowych wyrobów mięsnych i mięsa mielonego, zbywanych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

Teraz wynosi on 2300 kg.