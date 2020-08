Będzie więcej kontroli na drogach w ostatni weekend wakacji. Policjanci apelują o ostrożną jazdę

- W związku ze zwiększonym ryzykiem wszelkiego rodzaju zdarzeń niepożądanych, w tym wzrostem liczby wypadków drogowych, na drogach naszego województwa należy spodziewać się większej liczby policjantów ruchu drogowego – informuje Kamila Ogonowska z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy. - Wielu z nas powroty z wakacji odkłada na ostatni moment, dlatego w tych dniach należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu pojazdów.

Z tego względu, już od wczoraj, zarówno na drogach naszego województwa, jak i całego kraju, spotkać można większą ilości patroli ruchu drogowego. Warto zaznaczyć, że policjanci korzystają nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z motocykli i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę oraz zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Przypominamy, każdy uczestnik ruchu drogowego powinien mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych! Brak należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń – ostrzega KWP w Bydgoszczy.