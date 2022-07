Betard Wrocław - ZOOLeszcz GKM Grudziądz na żywo. To mecz o play off!

Betard Wrocław - ZOOLeszcz GKM Grudziądz na żywo

POCZĄTEK RELACJI NA ŻYWO W PIĄTEK OD GODZ. 20.30

Betard Wrocław - ZOOLeszcz GKM Grudziądz na żywo. Dla kogo play off?

By marzyć o play off ZOOLeszcz GKM nie tylko musi wygrać lub zremisować w piątek (20.30) we Wrocławiu ze Spartą, ale jeszcze potem liczyć na porażkę tej drużyny w ostatniej kolejce w Toruniu. Będzie to o tyle trudne, że spartanie w ostatnim meczu wyraźnie odżyli, wygrywając w Lesznie, a GKM, od czasu kontuzji Nickiego Pedersena, regularnie bardzo wysoko przegrywa na wyjazdach.