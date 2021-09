Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 11.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat nakielski

Brak zasilania w miejscowości Nakło dla ulicy Michała Drzymały od 7a do 7g oraz 8 i 8a ze stacji transformatorowej Nakło Bielawy 2.

13.09 od godz. 7:00 do 17:00

powiat aleksandrowski

Brak zasilania w miejscowości Murowaniec ul. Granitowa.

13.09 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Jodłowa 11, 14, 16, 18, 20, 24.

17.09 od godz. 7:00 do 15:00

powiat tucholski

Śliwiczki 51, 53, oraz działki nr 109/6, 109/7, i przyległe.

13.09 od godz. 8:00 do 11:30

Sucha ul. Główna 29, 33, i przyległe.

14.09 od godz. 8:00 do 12:30

Bysław ul. Szkolna, Spokojna, Główna numery parzyste od 50 do 68, nieparzyste od 63 do 71, oraz 83, Wiatrakowa 2A, Wodna (bez numeru 2), oraz kościół, przepompownia ścieków, i przyległe.

17.09 od godz. 9:00 do 13:30