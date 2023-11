Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 14.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (14.11 8:13) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Konojady od 45 do 52, 54, 55, od 66 do 69, 71, 211, 405/7. 14.11 od godz. 8:00 do 14:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Sumin 1, 2, Wola 32, 35, 36, od 38 do 44, od 46 do 48, 70, 72, 74, 78, 79, 81, 263, 389/1. 14.11 od godz. 8:30 do 13:00

Czermno 20, 22, Kukowo od 1 do 3, 7 A, 8, od 12 do 18, 20, 21, 23, 24, 24c, 25, 38, 39, 29/3, 33/2, 33/3, 33/4.

14.11 od godz. 10:00 do 12:00

powiat toruński

Łążyn 117, od 123 do 126.

14.11 od godz. 8:30 do 13:30

powiat włocławski

Sobiczewy 46.

14.11 od godz. 9:00 do 12:00

Krzewent 51, 52, 55/A, 68, 69/4, 90/3.

14.11 od godz. 10:30 do 13:30

Błędowo od 1 do 3, od 5 do 7, 9, 11, 12, 13 A, 14, od 16 do 18, od 20 do 23, od 25 do 28, 30, 32, od 34 do 36, 39, 36/2, 82/7, DZ. 5-34/6, Chwalibogowo 2, Kłóbka , 163/11, 163/13, 163/9, 20-163/16, Rzeżewo Małe od 8 do 15, od 17 do 30, od 32 do 35, od 37 do 42, 45, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 36,37, Rzeżewo-Morzyce 11, 47, 49, 50, 59, OŚW., Sławęckie Góry 1, 2, od 4 do 7, 7a, 8, 146/1.

14.11 od godz. 9:00 do 12:00