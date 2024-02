Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 16.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (16.02 13:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Komorowo od 10 do 12, 16, 18, 19, 46. 16.02 od godz. 8:00 do 14:00

Szembruczek 6, 9, 11A, 11B, 12, 14A, 15, 15a, od 17 do 20, 22, 24, 27A, 28, 238. 16.02 od godz. 8:30 do 14:30

Karbowo ulice Frezjowa 1, 3, 5, 8, od 11 do 14, 449/19, 449/20, 451/13, Goździkowa 1, Północna 39, 451/20, 451/21 . 16.02 od godz. 8:30 do 14:00

Rozgarty ulica Jaśminowa 4, 5, 9, 13, 15, 17, 19 , Stary Toruń ulice Astrowa 1, Azaliowa 2, 6, 7, 7/10, 7/4, 8, 10, 194/41, Jaśminowa 13, 17, 21, 25, 32, 36, 38, 40, 42, Konwaliowa od 1 do 5, 8, 13, 194, 195/30, Nagietkowa 1, 3, 11, Paproci 7, 8, od 14 do 16, 18, 21, 24 , 194/41, 194/54, 195/22. 16.02 od godz. 9:00 do 15:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gruczno ul. Lawendowa, Kolonia Sienkiewicza numery: 2, 3, 9, Miejsce Obsługi Podróżnych, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 16.02 od godz. 7:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Brak zasilania w miejscowości Nowy Dwór od 24 do 42 oraz numer 112 ze stacji transformatorowej Nowy Dwór 1 Koronowo. 19.02 od godz. 8:00 do 16:00

Cekcyn działki od numeru 538/9 do 538/42, i przyległe. 21.02 od godz. 9:00 do 12:30

Okoniny Nadjeziorne od numeru 5 do 12, i przyległe. 21.02 od godz. 8:30 do 12:00

Huby od numeru 1 do 5, i przyległe. 21.02 od godz. 8:30 do 13:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lubiewo ul. Wodna, Kościuszki, Hallera numery nieparzyste od 25 do 35, parzyste od 56 do 64, Wojska Polskiego numery parzyste od 30 do 40, nieparzyste od 67 do 85, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 23.02 od godz. 7:30 do 15:00

Huby od numeru 7 do 10, i przyległe. 22.02 od godz. 8:30 do 13:30

Bruchniewo, Brukniewo, Lubiewo ul. Sportowa, Lipowa, Ks. Czarnowskiego, Miodowa, Wojska Polskiego numery parzyste od 20 do 28, nieparzyste od 49 do 65, Hallera numery: 11, 15, 23, 30, 38, Witosa 1B, 1D, 7, 9, Polna 3, Lubiewo 18 oraz od 25 do 50A, Lubiewice od 51 do 56, Trutnowo 23, 24, oraz od 48 do 51, i przyległe.

23.02 od godz. 8:00 do 14:30

Okoniny numery: od 8 do 20, od 24 do 24D oraz 26, i przyległe.

23.02 od godz. 9:00 do 13:30

powiat świecki

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Franciszkowo od numeru 15 do 23, Krupocin od 1 do 26, Branica 48, 49, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

20.02 od godz. 7:00 do 15:00