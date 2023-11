Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 16.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 16.11? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w kujawsko-pomorskim.

Gdzie obecnie (16.11 11:14) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat chełmiński Kolno 26, 27, 27/1, od 52 do 54, 96, 34/2, 35/3, 37/2.

16.11 od godz. 8:30 do 12:30 Grudziądz Linarczyk 1, 18, 41.

16.11 od godz. 7:30 do 11:30 powiat grudziądzki Mazanki od 15 do 18, 24, Radzyń-Wybudowanie 19.

16.11 od godz. 8:30 do 12:30 powiat włocławski Bierzyn 56, Janowo 1, 2, 5, od 7 do 9, 13.

16.11 od godz. 8:30 do 14:30 Kurowo-Kolonia 45.

16.11 od godz. 8:00 do 13:00 Świerkowo , 252/5.

16.11 od godz. 9:00 do 14:00 Bogucin, Osiek, Szpetal Górny ulica Osiedle Młodych.

16.11 od godz. 9:00 do 14:00 Szewo 4, 5, 8, 10, 13, 15.

16.11 od godz. 8:00 do 13:00

powiat lipnowski Wola 20, 22, od 28 do 31, 33, 88.

16.11 od godz. 11:00 do 14:00 Mysłakówko 24, 25, 40, 42, 43, 255/1.

16.11 od godz. 9:00 do 13:00 Borowo 2, 3, 8, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 26, 41, 43.

16.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat żniński Borowo 4, 5, 17, 20, 23, 32, 34, 35, 294/2.

16.11 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Łabiszyn Wieś numery 54. 54a. 55a. 56. 57

16.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat golubsko-dobrzyński Kowalewo Pomorskie ulica Toruńska .

16.11 od godz. 8:30 do 13:30 Szychowo 1, od 3 do 6, 8, 18, 148.

16.11 od godz. 8:30 do 13:30

powiat toruński Gostkowo 23, 23 B, 27, 28, 28C, od 29 do 32, 32c, 32D, 33, 34, 34A, 34B, od 36 do 39, 41, 42, od 46 do 48, 224/2, 236/2, 244/2, 295/3, 297/16, 303/16.

16.11 od godz. 8:00 do 15:00 Rozgarty ulice Lisia 11, 13, 15, Polna 5, 12, 22, Zielony Zakątek 3, 8A, 122/32 , 122/35, 122/46, 201, dz. 122/32, Stary Toruń , 203/15.

16.11 od godz. 8:00 do 12:00 Włocławek Dąb Polski 16, Skoki Duże 1, 2, 4, 6, 6/A, 6B, 7, 8, 11, 13, 16, 17A, 20, 20A, 21, OŚW., 23, 38/2, 59, 93/8.

16.11 od godz. 11:00 do 14:00 powiat rypiński Bobrowiec, ul. Bajeczna od nr 55 do nr 113

16.11 od godz. 8:00 do 12:00

Bobrowiec, ul. Główna od nr 101 do nr 109

16.11 od godz. 11:00 do 15:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Pałacowa 1 - 11; Jastrzębia 14, 16, 20, 24, 19, 21, 23, 25, dz. 467/6; Kwitowa 1 - 16, dz. 391/3.

16.11 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Szosa Gdańska 47 - 67.

16.11 od godz. 8:00 do 13:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Szkocja dla ulicy Wspólnej 60, 62, 64 ze stacji transformatorowej Szkocja 1.

16.11 od godz. 8:00 do 16:30 Brak zasilania w miejscowości Zamość dla ulic. Bydgoska 29,31, 31a, 31c, 31b, 33, Rybia nr 5, 7, 9, 12, Łososiowa 4. 6, 8, 10,12, 14, 16 ze stacji transformatorowych Zamość 5, 6, 10, 15, 19.

16.11 od godz. 8:00 do 16:00

powiat inowrocławski Inowrocław ulica Pokojowa.

16.11 od godz. 8:00 do 16:00 Zawiszyn od 10 do 18.

16.11 od godz. 8:00 do 14:00 Kruszwica Kwiatowa ZK 133878, 133879, 133880,

16.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat mogileński Stacja transformatorowa Padniewko 2 zgodnie z plakatami ogłoszeń.

16.11 od godz. 8:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat nakielski Siedliska, ul. Sielska od nr 107 do nr 130

20.11 od godz. 10:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Mrocza ulica Łużycka nr 4, 4a, 4b, 4c, 4d ze stacji transformatorowej Mrocza ODJ Wiele 2.

20.11 od godz. 9:00 do 11:00 Brak zasilania w miejscowości Paulina 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze stacji transformatorowej Paulina.

21.11 od godz. 7:00 do 16:00

powiat żniński Stara Wieś, ul. Nastrojowa numery 53, 55, 57, 59, 61

22.11 od godz. 9:00 do 13:00 Barcin rejon ulic Akacjowa, Świętego Wojciecha, Żnińska, Podgórna, Spokojna, Cicha, Leśna, Wierzbowa, Wyzwolenia, Plac 1 Maja, 4 Stycznia, Topolowa, Polna i sąsiednie Barcin Wieś, Julianowo,

20.11 od godz. 8:30 do 12:30 powiat włocławski Ruda, ul. Długa

23.11 od godz. 8:00 do 10:00 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świecie ul. Chrobrego numery: od 5 do 37 oraz 41, 43, 45, 47, Królowej Jadwigi 5, 7, 9, Sulnówka 92A, 92B, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

17.11 od godz. 7:00 do 15:30

Ostrowite działka nr 6/18, i przyległe.

20.11 od godz. 8:00 do 13:30 powiat inowrocławski Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Gniewkowo. ulice. Cmentarna, Kasprowicza, Osieckiej, Toruńska, 21 Stycznia, Wojska Polska, Sikorskiego, zgodnie z plakatami ogłoszeń.

17.11 od godz. 7:30 do 8:30 Inowrocław ulica Pokojowa.

17.11 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Gniewkowo. ulice. Cmentarna, Kasprowicza, Osieckiej, Toruńska, 21 Stycznia, Wojska Polska, Sikorskiego, zgodnie z plakatami ogłoszeń.

17.11 od godz. 15:30 do 16:30 powiat mogileński Świerkówiec Klonowa zgodnie z plakatami

18.11 od godz. 7:30 do 12:00 Mogilno 17 Maja

18.11 od godz. 9:00 do 13:00 Dębno

20.11 od godz. 6:30 do 16:00 Jeziora Wielkie 118, 117, 116, 115, 113, 112, 204 i sąsiednie

20.11 od godz. 7:30 do 14:00

Wiecanowo 25, 24, 23, 32,

21.11 od godz. 7:00 do 11:00 Mirosławice 7, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 13, 16, 14, 15, 18, 4, 5,

21.11 od godz. 7:00 do 14:00 Chabsko Poziomkowa 18, 20, 7, 9, 26 i sąsiednie

21.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tucholski Łowin numery: od 1A do 5A, Pruszcz ul. Brzezińska 4, 12, 13, i przyległe.

20.11 od godz. 8:00 do 10:30 Pruszcz ul. Różana, Łączna, Trzeciego Maja (bez numeru 18C), Jednastego Listopada, Pocztowa numery: 5, 12, 14, 14A, 16, Ogrodowa 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12A, Równa 1, Witosa od 4 do 25A oraz 27, Lipowa 1, 3, i przyległe.

20.11 od godz. 9:00 do 11:30

Pruszcz ul. Spokojna, Zakątek, Cicha (bez numeru 1), i przyległe.

20.11 od godz. 10:00 do 12:30

Pruszcz ul. Bukowa, Witosa numery: 26, 26A, od 28 do 40 oraz od 40B do 46, Hallera 2, i przyległe.

20.11 od godz. 11:00 do 13:30 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Diamentowa 13, 20, 22.

20.11 od godz. 8:00 do 13:00 Strzelce Dolne numery: 1, 3, 5, 7, 8, Włóki os. Chełmszczanka 3, i przyległe.

20.11 od godz. 8:00 do 12:30 Brak zasilania w miejscowości Mochle dla ulic. Stary Młyn 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61a, 62, 63, 63a, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 93, 98, 99 Żyzna 1, 2, Aleja Kasztanowa 12, 16, 14,16a, 17, 18, 19 ze stacji transformatorowej Mochle 5.

20.11 od godz. 8:00 do 15:00 Borówno ul. Stawowa, Świerkowa, Sosnowa, Jaśminowa numery: 7, 9, Leśna 1, 5, Topolowa 1, i przyległe.

21.11 od godz. 8:00 do 16:30

Wudzynek ul. Boczna numery: od 1 do 4 oraz 8, Wudzyn ul. Długa 40A, Serock ul. Mostowa 8, 10, Brzeźno 57, 58, 59, i przyległe.

21.11 od godz. 13:00 do 15:30 Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Boczna 1, 3, 5; Brzozowa 5, dz. 65/47, 65/49, 65/50; Bydgoska 19, 20, 21, 22, 23, dz. 148/6, dz. 154/; Parkowa 1, 6; Sadownicza 7; Topolowa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, dz. 81; Wierzbowa 2, 4, 6, 8, dz. 150.

23.11 od godz. 8:00 do 10:30

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Kolonijna 44; Stawowa 4a.

24.11 od godz. 7:00 do 15:00 powiat sępoleński Niwy, Nowa Wieś, Zamarte ul. Wiejska, Małe Osady, Bydgoska numery: 19, 21, 22, i przyległe.

22.11 od godz. 8:00 do 12:30

ZOBACZ KONIECZNIE Planujesz wakacje? Zapomnij o tych atrakcjach

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Strefa Biznesu: Jak zostać CEO giganta?