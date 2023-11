Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 17.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Barcin rejon ulic Akacjowa, Świętego Wojciecha, Żnińska, Podgórna, Spokojna, Cicha, Leśna, Wierzbowa, Wyzwolenia, Plac 1 Maja, 4 Stycznia, Topolowa, Polna i sąsiednie Barcin Wieś, Julianowo, 20.11 od godz. 8:30 do 12:30

Stara Wieś, ul. Nastrojowa numery 53, 55, 57, 59, 61 22.11 od godz. 9:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Paulina 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze stacji transformatorowej Paulina. 21.11 od godz. 7:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Mrocza ulica Łużycka nr 4, 4a, 4b, 4c, 4d ze stacji transformatorowej Mrocza ODJ Wiele 2. 20.11 od godz. 9:00 do 11:00

Siedliska, ul. Sielska od nr 107 do nr 130 20.11 od godz. 10:00 do 14:00

Latkowo 34a, 38a, 4a, 4b, 4, 3, 3b, 3a, 5, 5a, 6, stacja paliw 21.11 od godz. 8:00 do 10:00

Grodztwo Pszeniczna 1, 5, 3, 19, 24, 26, 27, 25 21.11 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Gniewkowo. ulice. Cmentarna, Kasprowicza, Osieckiej, Toruńska, 21 Stycznia, Wojska Polska, Sikorskiego, zgodnie z plakatami ogłoszeń. 17.11 od godz. 15:30 do 16:30

Inowrocław ulica Pokojowa. 17.11 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Gniewkowo. ulice. Cmentarna, Kasprowicza, Osieckiej, Toruńska, 21 Stycznia, Wojska Polska, Sikorskiego, zgodnie z plakatami ogłoszeń. 17.11 od godz. 7:30 do 8:30

Ruda, ul. Długa 23.11 od godz. 8:00 do 10:00

Niszczewice 21.11 od godz. 8:00 do 17:00

Łowin numery: od 1A do 5A, Pruszcz ul. Brzezińska 4, 12, 13, i przyległe. 20.11 od godz. 8:00 do 10:30

Chabsko Poziomkowa 18, 20, 7, 9, 26 i sąsiednie 21.11 od godz. 8:00 do 14:00

Mirosławice 7, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 13, 16, 14, 15, 18, 4, 5, 21.11 od godz. 7:00 do 14:00

Wiecanowo 25, 24, 23, 32, 21.11 od godz. 7:00 do 11:00

Jeziora Wielkie 118, 117, 116, 115, 113, 112, 204 i sąsiednie 20.11 od godz. 7:30 do 14:00

Dębno 20.11 od godz. 6:30 do 16:00

Przyjma, Huta Padniewska przerwa na czas podłączenia i odłaczenia agregatu 20.11 od godz. 6:30 do 16:00

Mogilno 17 Maja 18.11 od godz. 9:00 do 13:00

Świerkówiec Klonowa zgodnie z plakatami 18.11 od godz. 7:30 do 12:00

Pruszcz ul. Różana, Łączna, Trzeciego Maja (bez numeru 18C), Jednastego Listopada, Pocztowa numery: 5, 12, 14, 14A, 16, Ogrodowa 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12A, Równa 1, Witosa od 4 do 25A oraz 27, Lipowa 1, 3, i przyległe.

20.11 od godz. 9:00 do 11:30

Pruszcz ul. Spokojna, Zakątek, Cicha (bez numeru 1), i przyległe.

20.11 od godz. 10:00 do 12:30

Pruszcz ul. Bukowa, Witosa numery: 26, 26A, od 28 do 40 oraz od 40B do 46, Hallera 2, i przyległe.

20.11 od godz. 11:00 do 13:30

powiat bydgoski

Brak zasilania w miejscowości Mochle dla ulic. Stary Młyn 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61a, 62, 63, 63a, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 93, 98, 99 Żyzna 1, 2, Aleja Kasztanowa 12, 16, 14,16a, 17, 18, 19 ze stacji transformatorowej Mochle 5.

20.11 od godz. 8:00 do 15:00