Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 17.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Miejscowość Prądocin. Ulica Wiklinowa nr 14 do nr 26. 23.09 od godz. 8:30 do 13:00

miejscowość Inowrocław, cmentarz przy ulicy Marcinkowskiego. Zgodnie z plakatami ogłoszeń.

21.09 od godz. 8:00 do 12:00

Miejscowość Słońsko. Zgodnie z plakatami ogłoszeń.

22.09 od godz. 8:30 do 14:00

Miejscowość Chlewiska. Numery: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 48, 50. Zgodnie z plakatami ogłoszeń.

22.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat tucholski

Tuchola ul. Świecka 38A, oraz działka 2118/6, i przyległe.

20.09 od godz. 9:00 do 12:00

Dębowiec 3, 4, 5, od 9 do 13, oraz 15, 22, i przyległe.

21.09 od godz. 7:00 do 17:00

Cekcyn ul. Kwiatowa, Szeroka, Słoneczna, Graniczna, Przytorze, Leśna numery nieparzyste od 1 do 13, parzyste od 2 do 22, Polna od 1 do 16, i przyległe.

21.09 od godz. 7:00 do 11:00