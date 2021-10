Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 18.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (18.10 8:10) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat bydgoski

Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Unii Europejskiej 24 dz. 1021/7.

18.10 od godz. 8:00 do 13:00

powiat tucholski

Nowy Sumin numery nieparzyste od 47 do 55, parzyste od 52 do 62 oraz przepompownia ścieków i przyległe.

18.10 od godz. 8:00 do 11:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Serock ul. Sosnowa 1, 2, 4, Wyzwolenia numery parzyste od 44 do 48, i przyległe.

18.10 od godz. 8:00 do 9:00

powiat mogileński

Gębice, Marcinkowo 105, 105/1, 105/2, 32 zgodnie z plakatami

18.10 od godz. 8:00 do 12:00

Gębice Braci Rólskich, Kościuszki, Świętego Ducha, zgodnie z plakatami

18.10 od godz. 8:00 do 17:00