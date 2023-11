Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 20.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Barcin rejon ulic Akacjowa, Świętego Wojciecha, Żnińska, Podgórna, Spokojna, Cicha, Leśna, Wierzbowa, Wyzwolenia, Plac 1 Maja, 4 Stycznia, Topolowa, Polna i sąsiednie Barcin Wieś, Julianowo, 20.11 od godz. 8:30 do 12:30

Stara Wieś, ul. Nastrojowa numery 53, 55, 57, 59, 61 22.11 od godz. 9:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Paulina 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze stacji transformatorowej Paulina. 21.11 od godz. 7:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Mrocza ulica Łużycka nr 4, 4a, 4b, 4c, 4d ze stacji transformatorowej Mrocza ODJ Wiele 2. 20.11 od godz. 9:00 do 11:00

Siedliska, ul. Sielska od nr 107 do nr 130 20.11 od godz. 10:00 do 14:00

Chabsko Poziomkowa 18, 20, 7, 9, 26 i sąsiednie 21.11 od godz. 8:00 do 14:00

Wiecanowo 25, 24, 23, 32, 21.11 od godz. 7:00 do 11:00

Mirosławice 7, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 13, 16, 14, 15, 18, 4, 5, 21.11 od godz. 7:00 do 14:00

Jeziora Wielkie 118, 117, 116, 115, 113, 112, 204 i sąsiednie 20.11 od godz. 7:30 do 14:00

Dębno 20.11 od godz. 6:30 do 16:00

Przyjma, Huta Padniewska przerwa na czas podłączenia i odłaczenia agregatu 20.11 od godz. 6:30 do 16:00

Ruda, ul. Długa 23.11 od godz. 8:00 do 10:00

Wolice rejon numerów 120-220 zgodnie z plakatami 22.11 od godz. 8:00 do 14:00

Dębno 22.11 od godz. 6:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Mochle dla ulic. Stary Młyn 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61a, 62, 63, 63a, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 93, 98, 99 Żyzna 1, 2, Aleja Kasztanowa 12, 16, 14,16a, 17, 18, 19 ze stacji transformatorowej Mochle 5. 20.11 od godz. 8:00 do 15:00

Wola Kożuszkowa 44, 43, 73, 42, 76, 76a, 41, 40, 40a, 39, 38, 37, 63, 35, 36, 34, 31, 30, 29, 69, 32, 33, 23.11 od godz. 7:30 do 11:00

Wieniec, Czaganiec 23.11 od godz. 6:00 do 17:00

Mirosławiec 22.11 od godz. 7:30 do 14:00

Przyjma, Huta Padniewska przerwa na czas podłączenia i odłaczenia agregatu 24.11 od godz. 6:00 do 16:00

Przyjma, Huta Padniewska przerwa na czas podłączenia i odłaczenia agregatu 22.11 od godz. 6:00 do 16:00

Dębno 24.11 od godz. 6:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Boczna 1, 3, 5; Brzozowa 5, dz. 65/47, 65/49, 65/50; Bydgoska 19, 20, 21, 22, 23, dz. 148/6, dz. 154/; Parkowa 1, 6; Sadownicza 7; Topolowa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, dz. 81; Wierzbowa 2, 4, 6, 8, dz. 150. 23.11 od godz. 8:00 do 10:30

Wudzynek ul. Boczna numery: od 1 do 4 oraz 8, Wudzyn ul. Długa 40A, Serock ul. Mostowa 8, 10, Brzeźno 57, 58, 59, i przyległe. 21.11 od godz. 13:00 do 15:30

Borówno ul. Stawowa, Świerkowa, Sosnowa, Jaśminowa numery: 7, 9, Leśna 1, 5, Topolowa 1, i przyległe. 21.11 od godz. 8:00 do 16:30

Strzelce Dolne numery: 1, 3, 5, 7, 8, Włóki os. Chełmszczanka 3, i przyległe. 20.11 od godz. 8:00 do 12:30

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Diamentowa 13, 20, 22. 20.11 od godz. 8:00 do 13:00

Pruszcz ul. Różana, Łączna, Trzeciego Maja (bez numeru 18C), Jednastego Listopada, Pocztowa numery: 5, 12, 14, 14A, 16, Ogrodowa 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12A, Równa 1, Witosa od 4 do 25A oraz 27, Lipowa 1, 3, i przyległe. 20.11 od godz. 9:00 do 11:30

Łowin numery: od 1A do 5A, Pruszcz ul. Brzezińska 4, 12, 13, i przyległe. 20.11 od godz. 8:00 do 10:30

Kobylarnia Łąkowa, Bydgoska, Prosta, Leśna przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu 24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Nowe Dąbie KTK Łabiszyn, 33, 34, 498, 497, 24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Olimpin przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu 24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Nowa Wieś Wielka Bydgoska 39, 37, 35, 29, 27, 27a, 25, 23, 21, 19, Akacjowa, Klonowa Bukowa 1 24.11 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Kolonijna 44; Stawowa 4a. 24.11 od godz. 7:00 do 15:00

Pruszcz ul. Spokojna, Zakątek, Cicha (bez numeru 1), i przyległe.

20.11 od godz. 10:00 do 12:30

Pruszcz ul. Bukowa, Witosa numery: 26, 26A, od 28 do 40 oraz od 40B do 46, Hallera 2, i przyległe.

20.11 od godz. 11:00 do 13:30

powiat świecki

Ostrowite działka nr 6/18, i przyległe.

20.11 od godz. 8:00 do 13:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świecie ul. Chrobrego numery: od 5 do 37 oraz 41, 43, 45, 47, Królowej Jadwigi 5, 7, 9, Sulnówka 92A, 92B, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

24.11 od godz. 7:00 do 15:30