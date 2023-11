Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 23.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (23.11 5:12) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Dębowa Łąka od 115 do 119, 119A, 120, od 122 do 124, 321/1, 326. 23.11 od godz. 8:00 do 14:30

Sadłóżek 5, Torzewo 1, 2, 3A, od 4 do 7, od 48 do 50, 52, 54, od 56 do 58, 60, 61, 64, 144, Torzewo-2/2 (GPO). 23.11 od godz. 8:00 do 13:30

Borucin od 38 do 40, Borucin-Kolonia 41, Powałkowice 1, 2, od 4 do 10, 10a, 11, 11A, 12, 13. 23.11 od godz. 8:00 do 13:30

Dobre Miasto ulica Fabryczna 13, 13A, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15H, 15I, od 18 do 20, 34, 34A, 34B, 34C, 34D, 36A, 3-57 (GPO). 23.11 od godz. 8:00 do 14:00

Grudziądz

Marusza 22, 32, 34, 0017-7/38 (GPO), Skarszewy , 11/3.

23.11 od godz. 8:30 do 13:00

powiat aleksandrowski

Opoki 20, 22, 24A, od 25 do 29, 31, 32.

23.11 od godz. 10:00 do 14:00

Kuczkowo 32, Sędzin od 62 do 64, 66, 67, 70, 72, 73, 78, Sędzin-134 (GPO), Sędzinek 1, 4, Sędzin-Kolonia , 91/3, Zarębowo od 2 do 9, 9A, od 10 do 12, 14, 15, 17, 18A, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29A, od 30 do 33, od 35 do 37, 41, 175/1, Zarębowo-132/1, Zarębowo-78/2 (GPO), Zrębowo-162/2.

23.11 od godz. 14:00 do 16:00

powiat lipnowski

Chojno 67, Nowa Wieś 13, 14.

23.11 od godz. 10:30 do 13:00

Łochocin 5A, 6D, od 9 do 11, 11A, 12, 12A, 13, 14A, od 15 do 17, 19, 19A, 30A, 80B, 82, 84, 90, 91, 94, 97, 100, 101, 101A, 102, 104, 108, 287/23, 288/1, Wichowo 91A.

23.11 od godz. 8:00 do 14:00