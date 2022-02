Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 23.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim (23.02)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Górne Gruczno os. kolonia Sienkiewicza 2, 3, 8, 9, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

23.02 od godz. 7:00 do 14:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Górne Gruczno os. Kolonia Mickiewicza 2, oraz od 5 do 9, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

23.02 od godz. 7:00 do 14:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gruczno ul. Południowa, Poprzeczna, Wiślana, Stawowa, Pigwowa, Wojska Polskiego numery nieparzyste od 41 do 45C, parzyste 40, 46, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

24.02 od godz. 7:00 do 14:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gruczno ul. Pułaskiego, Dobrzańskiego - Hubala, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

24.02 od godz. 7:00 do 14:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Kosowo od 1 do 6, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

24.02 od godz. 7:00 do 14:30 Świecie ul. Wyspiańskiego działka nr 472/2, oraz działki od numeru 481/7 do 481/10, i przyległe.

24.02 od godz. 8:30 do 12:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gawroniec 29, 32, 33, 34, 37, Różanna 35, 36, 38, 39, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

25.02 od godz. 7:00 do 14:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Bukowiec ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich działka nr 455/5, oraz Gawroniec działka nr 449/1, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

25.02 od godz. 7:00 do 14:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Tleń ul. Leśna 17A, 17B, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

26.02 od godz. 8:30 do 14:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Tleń ul. Zacisze, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

28.02 od godz. 8:00 do 16:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Przysiersk ul. Brzózki numery: od 1 do 9, oraz 11, 13, 15, Tucholska 8, 20, 24, 26, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

1.03 od godz. 7:30 do 14:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Przysiersk ul. Szkolna numery: od 1 do 12, oraz 14, 16, 18, Tucholska 5, 6, 10, 12, Wedrowskiego 1, 2, Sportowa 2, Ogrodowa 2, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

1.03 od godz. 7:30 do 14:30 Tleń ul. Leśna numery parzyste od 6 do 20, nieparzyste od 13 do 17, i przyległe.

1.03 od godz. 8:00 do 13:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świecie ul. Zamkowa, Farna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Mostowa, Zielona, Nadbrzeżna, Ogródki Działkowe Cukrownik i Związkowiec, Głogówko Królewskie numery: 56, 56A oraz od 58 do 59A, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

2.03 od godz. 7:00 do 15:00

powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Sadku ul. Tomyślaka 73, 75 ze stacji transformatorowej Sadki 10.

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Żurawia nr 11, 12, 13, 13a.

1.03 od godz. 8:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Stary Jarużyn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 49.

4.03 od godz. 8:00 do 12:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowościach: Otorowo: od 1do 44, 227, dz.192/17, dz. 193/11. Makowiska: 25, 26, 27, 33, dz. 139/2. Oraz stacje abonenckie: MEW nr 91360 i MEW 2 nr 98650.

23.02 od godz. 8:00 do 12:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Stronno ul. Jasna, Mroźna, Dworcowa 15, 52, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

23.02 od godz. 9:00 do 13:30

Chwilowe braki zasilania w miejscowościach: Strzyżawa i Mała Kępa.

24.02 od godz. 7:30 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Nekla ul. Słoneczna numery parzyste od 2 do 14, od 36 do 70, nieparzyste od 5A do 19, oraz od 37A do 53, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

24.02 od godz. 9:00 do 13:30

Brak zasilania w miejscowości Koronowo ul. Okrężna nr 8, 13, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 30, 32 ze stacji transformatorowej Koronowo Jarzębinka.

25.02 od godz. 9:00 do 15:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Dobrcz ul. Osiedlowa 1A, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

25.02 od godz. 9:00 do 13:30 Brak zasilania w miejscowości Makowiska nr 34.

28.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Czarże ul. Chełmińska 49, 51a.

2.03 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Wypaleniska nr 55.

2.03 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Agrestowa, Borówkowa, Brzozowa, Cedrowa, Cyprysowa, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jeżynowa, Klonowa, Lilakowa, Modrzewiowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Storczykowa, Szosa Bydgoska dz. 214/22 (przepompownia), Wrzosowa.

2.03 od godz. 8:00 do 12:00

Chwilowe braki zasilania w miejscowości Łochowo ul. Aroniowa, Brzozowa, Dębowa - przepompownia, Irysowa, Jaworowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jesienna, Jodłowa, Kalinowa, Leśna, Migdałowa, Modrzewiowa, Morwowa, Orzechowa, Szosa Bydgoska, Zimowa, Śnieżna, Świerkowa.

2.03 od godz. 8:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Owsiana.

4.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat inowrocławski Inowrocław Poznańska Stacja BP, Biedronka, Autocentrum, ogródki działkowe

23.02 od godz. 8:00 do 17:00

Ściborze 72 Topola 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 43 zgodnie z plakatami

24.02 od godz. 8:00 do 15:00 Topola, Ściborze 68, 69, 70 Rojewo 1, 2, 123, 123a, 124

25.02 od godz. 8:00 do 15:00 Inowrocław Dubienka 2, Dworcowa 65

25.02 od godz. 8:00 do 17:00 Rojewo 69, 144, 144a, 144b, 53,

25.02 od godz. 8:00 do 16:00

powiat mogileński Gębice zasilani ze stacji numer 1 zgodnie z plakatami

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Ciechrz 16, 17, 18, 19, 20 36, 36/3, 37, 38A

24.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat żniński Władysławowo 19, 20, 20a, 20b, 20c, 20k, 22, 22c zgodnie z plakatami

25.02 od godz. 8:00 do 13:00 powiat tucholski Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Łoboda 7, 8, 9, 10, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

25.02 od godz. 8:30 do 14:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Topólno (stacja wodociągowa, przepompownia, centrala telefoniczna), i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

28.02 od godz. 7:30 do 14:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Topólno numery: od 44 do 51B, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

28.02 od godz. 7:30 do 14:30 Wielka Klonia numery: 24, 27, od 68 do 72, od 78 do 84, i przyległe.

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Plaskosz 7D (strzelnica), i przyległe.

28.02 od godz. 8:00 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Małociechowo numery: 30, 31 oraz od 41 do 47, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

1.03 od godz. 7:30 do 14:30

Mikołajskie numery: od 1 do 11, i przyległe.

1.03 od godz. 9:00 do 12:30 Tuchola ul. Łanowa, Polna numery parzyste od 2 do 18, Główna 73, i przyległe.

2.03 od godz. 8:00 do 12:30 Legbąd ul. Akacjowa, Krótka, Brzozowa od 2 do 12, Klonowa 6, i przyległe.

3.03 od godz. 8:00 do 13:30 Sokole Kuźnica Ośrodek Wypoczynkowy Borowiak, Stanica Wodna PTTK Albatros, i przyległe.

3.03 od godz. 8:30 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Sokole Kuźnica numery: od do 4, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

3.03 od godz. 8:30 do 15:30

powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Adamowo nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i Leśnictwo Adamowo.

2.03 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

