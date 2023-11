Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 24.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Czy są planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 24.11? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 24.11. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (24.11 7:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat włocławski Rzadka Wola.

24.11 od godz. 6:12 do 8:15 Lubraniec ulice Biskupa Jana Lubrańskiego, Brzeska, Brzezina, gen. Jakuba Jasińskiego, Generała Augustyna Słubickiego, Józefowo, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kopernika, Kwiatowa, Nowomiejska, Osiedlowa, Radziejowska, Sienkiewicza, Słowackiego, Staszica, Strażacka, Szkolna, św. Anny.

24.11 od godz. 6:12 do 8:15 Bielawy, Dobierzyn, Górniak, Józefowo, Kazanie, Kolonia Piaski, Korzeszynek, Krowice, Lubraniec-Parcele, Rozkosz.

24.11 od godz. 6:12 do 8:15 Brześć Kujawski ulice 11 Listopada, 3 Maja, Aleje Władysława Łokietka, Archeologów, Ciborowskiego, Dominikanów, Dubois, Farska, Głowackiego, Głucha, Hołówki, Kasprowicza, Kilińskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Konarskiego, Końcowa, Kopernika, Kościuszki, Krakowska, Kraszewskiego, Królewska, Królowej Jadwigi, Krótka, Krzyżowa, Książąt Kujawskich, Kujawska, Limanowskiego, Mickiewicza, Narutowicza, Niecała, Nowa, Obwodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Pl. Konopnickiej, Pl. Władysława Łokietka, Podmierna, Polna, Prusa, Przesmyk, Pułaskiego, Pusta, Radziejowska, Reymonta, Rybaki, Słowackiego, Sokolników, Szkolna, Targowa, Traugutta, Widok, Władysława Łokietka, Wojska Polskiego, Zachodnia, Zaułek, Zielna, Żeromskiego.

24.11 od godz. 6:12 do 8:15

Falborek, Guźlin, Pikutkowo, Rzadka Wola, Rzadka Wola-Parcele, Sokołowo, Sokołowo-Parcele, Stary Brześć.

24.11 od godz. 6:12 do 8:15 Ruda Lubieniecka.

24.11 od godz. 6:12 do 8:15 Nowa Wieś.

24.11 od godz. 6:12 do 8:15 powiat rypiński Żałe.

24.11 od godz. 5:57 do 11:00 Włocławek Kolonia Dębice, Kruszyn ulice Kazimierza Wielkiego, Polna, Markowo, Nowa Wieś, Smólsk.

24.11 od godz. 6:12 do 8:15 powiat mogileński Dębno

24.11 od godz. 6:00 do 16:00 Przyjma, Huta Padniewska przerwa na czas podłączenia i odłaczenia agregatu

24.11 od godz. 6:00 do 16:00

powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świecie ul. Chrobrego numery: od 5 do 37 oraz 41, 43, 45, 47, Królowej Jadwigi 5, 7, 9, Sulnówka 92A, 92B, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

24.11 od godz. 7:00 do 15:30

powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Kolonijna 44; Stawowa 4a.

24.11 od godz. 7:00 do 15:00 Gościeradz ul. Spacerowa, ul. Spokojna. od 23.11 godz. 21:29 do 24.11 godz. 8:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat radziejowski Dębołęka 37, 39, 41, Gradowo od 28 do 30, 32, 50, 258/1, Nowa Wieś 74, 74 A.

24.11 od godz. 9:00 do 11:00 Grudziądz Węgrowo 29, 30, 0025-258/2 (GPO).

24.11 od godz. 8:00 do 13:30 powiat wąbrzeski Orzechowo od 90 do 92, 95, 97, od 101 do 108, Orzechówko , Węgorzyn 12, 13, 16, 17A, od 18 do 26, 29, 31, 36, 37, 136/1, 155, 44/2.

24.11 od godz. 8:30 do 17:30 powiat włocławski Osiecz Mały , Osiecz Wielki 6, 10, 11, 13.

24.11 od godz. 9:00 do 15:00

Pasieka od 40 do 45, Pasieka---.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 Bodzanowo 1, 4, 7, od 9 do 12, od 14 do 16, od 20 do 26, od 28 do 32, OŚW., 39, 93/1, DZ. 120/2, DZ. 125/2, Lutobórz od 6 do 19, 21, 22, 24, 25, od 27 do 34, 37, 38, od 40 do 46, 48, 50, 52, 53, 53A, 53C, 54Ł, 55, OŚW., 101/6, 104/3, 105/7, 18/4, 28/6, 4/10, 4/11, 4/6, 4/9, dz. 93/1, Ząbin 12, 12A, 14.

24.11 od godz. 8:30 do 11:00

Choceń ulica Czerniewicka 12, 12A, 13, od 15 do 19, od 21 do 23.

24.11 od godz. 10:00 do 14:30 Gołaszewo 41, 48, 48A, 48C, 49, 50, 50A, 51, 53, 58, 60, 60A, 61, 63, 65, 67, 67A, 72, (dz. 128/10), 119, 120/3, 124, 128/12, 164/13, --164/6, 164/7, 164/9.

24.11 od godz. 9:00 do 11:00

Nakonowo 4A, (dz. 289/2).

24.11 od godz. 8:30 do 13:00 Chwalibogowo 8, od 11 do 15.

24.11 od godz. 8:30 do 11:00 powiat lipnowski Dyblin od 17 do 34, Grochowalsk 1, 2, 67, 71, 74, 77, 78, 78A, ---38/1 (GPO), 79/11, Kisielewo 1A, 1B, 2A, od 3 do 6, 9, od 14 do 17, od 19 do 23, od 25 do 30, 137/1, 149/2, 149/1, 91/6, 98/3, 99/6, Krojczyn 1, od 3 do 5, 5A, od 7 do 9, 12, 13, od 16 do 18, 20, 23, 23b, 23c, 25, 26, 26A, 28, 29, 30B, 32, 32A, 32B, 32C, od 38 do 48, 48A, 114, 114/12, 114/3, 165/1, 165/3, 176/6, 182/1, 202/1, 226/5, Krojczyn-184/9, Szpiegowo 1, 3, 4, 5/A, 5B, 6A, 7A, 8, 10, 11, 11A, od 12 do 19, 19b, 19B, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 36, od 38 do 42, 42A, 42B, 43, 46, 49, 50, 50A, od 51 do 53, 53A, 54, 55, 58, 59, 129, 154, 32, 145, 32/3, 40/3, 41/2, Szpiegowo-135/2 .

24.11 od godz. 8:30 do 11:30

Łochocin 5A, 6D, 9, 10, 80B, 82, 84, 90, 91, 94, 97, 100, 101, 101A, 102, 104, 108, 287/23, 288/1.

24.11 od godz. 8:00 do 16:00

Grochowalsk , ---36/1 (GPO), ---38/1 (GPO).

24.11 od godz. 8:30 do 11:30 powiat rypiński Ławy 13A.

24.11 od godz. 8:30 do 11:30 powiat golubsko-dobrzyński Pustki Działyńskie 8, 9, Sitno 45, 46.

24.11 od godz. 8:30 do 14:00 Sitno od 23 do 34.

24.11 od godz. 8:00 do 16:00 powiat toruński Dzikowo , 154/12.

24.11 od godz. 7:30 do 13:30 Włocławek Łagiewniki 13, 14, 16, 17, 140.

24.11 od godz. 8:30 do 13:00 powiat bydgoski Nowa Wieś Wielka Bydgoska 39, 37, 35, 29, 27, 27a, 25, 23, 21, 19, Akacjowa, Klonowa Bukowa 1

24.11 od godz. 8:00 do 14:00

Nowe Dąbie KTK Łabiszyn, 33, 34, 498, 497,

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Janowo 1 - 21; 58, dz. 38, dz. 44, dz. 41/1, dz. 50/3, dz. 46/3.

27.11 od godz. 7:00 do 10:00 Brak zasilania w miejscowości Sicienko dla ulic. Ogrodowa 3, 5, 7, 7b, 9 , Bydgoska 10, 13, 15, 16, 17 ze stacji transformatorowej Sicienko 3.

27.11 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Gościeradz dla ulic. Szkolna 2, Bydgoska 3, 4, 6, 7, 9, 10, Sportowa 2 ze stacji transformatorowej Gościeradz 1.

28.11 od godz. 7:00 do 17:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Wudzyn ul. Piaskowa, Kamienna, Kujawska, Stacyjna, Strażacka, Lipowa (nie dotyczy firmy Optymex), Długa 1B, od 16 do 35 oraz 37, Kościelna 1, 2, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

28.11 od godz. 7:30 do 18:00

Kilkuminutowe braki zasilania w miejscowości Trzciniec ul. Sarnia, Łososiowa, Gminna, Łabędzia, Jemiołowa, Laskowa.

28.11 od godz. 8:00 do 13:00 Wudzyn ul. Kwiatowa, Żwirowa, Długa numery: 3, 3A, 5, od 7 do 13, od 15 do 15D, i przyległe.

28.11 od godz. 8:00 do 17:30 Brak zasilania w miejscowościach: Żołędowo ul.: Bydgoska, Leszczynowa, Topolowa, Wiklinowa, Jastrzębia, Klonowa, Daglezjowa, Cedrowa, Krokusowa, Słoneczna, Sasankowa, Srebrna, Złota, Zawilcowa, Parkowa, Innowacyjna, Słoneczna, Nowej Technologii, Ekologiczna, Fotowoltaiczna, Dobrej Energii. Jagodowo ul.: Bydgoska, Parkowa, Błękitna. Maksymilianowo ul.: Jagodowa 6. Stacja abonencka nr 99590 "Centertel".

29.11 od godz. 7:00 do 13:00 Nowa Wioska 32, 33, 50, 51, 30, 40 zgodnie z plakatami

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowościach: Kruszyn Krajeński ul. Osiedlowa, Leśna, Białobłocka, Sosnowa, Gerberowa, Osikowa, Grabowa, Słoneczna, Chlebowa, Szosa Szubińska, Ceramiczna; Ciele ul. Przylesie; Lipniki ul. Lipowa, Wierzbowa Stacje abonenckie: "Blue System" nr 91078, "Warsztat ceramiki" nr 98130.

30.11 od godz. 9:00 do 11:30

powiat tucholski W Tucholi wystąpią krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.11 od godz. 0:00 do 4:30 Ostrowo 55, i przyległe.

27.11 od godz. 8:00 do 14:00 Tajwan od numery 1 do 6, Pod Komorzą 19, 19A, Mała Komorza 10, i przyległe.

27.11 od godz. 8:00 do 13:30 Piła ul. Brzozowa 26, i przyległe.

28.11 od godz. 8:00 do 14:30 Żalno ul. Wiatrakowa działki nr 504, 508, i przyległe.

28.11 od godz. 8:30 do 12:30 Zdroje nr 107 oraz zakład stolarski obok budynku numer 82, i przyległe.

28.11 od godz. 9:00 do 13:30

Mrowiniec, Wysocki Młyn, Raciąski Młyn, i przyległe.

29.11 od godz. 8:00 do 16:30 Okoniny Nadjeziorne numery: 12, 14C, 18I, 18Ł, i przyległe.

29.11 od godz. 10:00 do 13:30

Kruszka od numeru 3A do 3N, i przyległe.

30.11 od godz. 8:00 do 11:30 Lubiewo ul. Wodna 7, i przyległe.

30.11 od godz. 8:30 do 12:00 Chojnice ul. Lazurowa, Lawendowa, Nowoczesna, Ustronna numery: 2A, 2B, 2C, 2D, 6, 8, 34, i przyległe.

30.11 od godz. 9:00 do 12:30 powiat mogileński Przyjma, Huta Padniewska przerwa na czas podłączenia i odłaczenia agregatu

27.11 od godz. 6:30 do 15:00 Przyjma, Huta Padniewska przerwa na czas podłączenia i odłaczenia agregatu

29.11 od godz. 6:30 do 16:00 Przyjma, Huta Padniewska przerwa na czas podłączenia i odłaczenia agregatu

1.12 od godz. 6:30 do 16:00 powiat żniński Rogowo Przybrzeżna

27.11 od godz. 7:30 do 13:30 Dobrylewo 5, 6, 7, 7a, 8, 8a,

27.11 od godz. 8:00 do 12:00

Rogowo Bohaterów Września

28.11 od godz. 7:30 do 13:30 Skórki

28.11 od godz. 8:00 do 11:30 Murczyn Pałucka 6k, 6j, 6g, 6f, 6e, 6c, 9, 8, 7, 3, 6, 5a, 5, 4, 2, 2a, zgodnie z plakatami

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat świecki Biechówko numery: od 18 do 35C, od 47 do 50, i przyległe.

27.11 od godz. 8:00 do 12:30 Bramka 32(firma Hendripol), i przyległe.

29.11 od godz. 8:00 do 13:30 Bukowiec ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Młyńska, Topolowa, Kościelna numery parzyste od 2 do 6, nieparzyste od 3 do 15, Dworcowa 9, 11, 13, Ceynowy 6, 8, 10, 18A, Polna od 1 do 6, Wybudowanie od 1 do 4, Słoneczna 1, Willowa 4, Gawroniec numery: od 4 do 8A, od 26 do 28, od 38 do 60 oraz 63, Różanna 1, 2, 37, 37/1, 40, Polskie Łąki 52, 54, 55, 56, i przyległe.

30.11 od godz. 8:00 do 12:30

Zalesie Królewskie od numeru 62 do 71, i przyległe.

1.12 od godz. 8:00 do 14:30 powiat sępoleński Kamień Krajeński ul. Dworcowa 21 (oczyszczalnia ścieków), i przyległe.

27.11 od godz. 8:00 do 12:30 Brak zasilania w miejscowości Więcbork dla ulicy. Powstańców Wielkopolskich 1, 3, 4 ze stacji transformatorowej Więcbork Szpital 1.

28.11 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Zakrzewek nr 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 50 ze stacji transformatorowej Zakrzewek 2.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Płocicz numery: od 68 do 79 oraz 83, i przyległe.

29.11 od godz. 8:30 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Zaleśniak ze stacji transformatorowej Zaleśniak.

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat inowrocławski Jarki 2, 3, 9, 10 zgodnie z plakatami

28.11 od godz. 8:30 do 15:00

Inowrocław ul. Wspólna Niepodległości 192, 194, 190a, 190,

29.11 od godz. 8:00 do 12:00 Inowrocław,ul. Klubu Sportowego Noteć

29.11 od godz. 8:00 do 12:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Kcynia dla ulic. Henryka Sienkiewicza 2, 4, 5, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Pałucka 6, 8, 9, Zofii Nałkowskiej 1, Os. Libelta 1, 3, Stefana Żeromskiego od 1 do 15, Bolesława Prosa 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, Wisławy Szymborskiej od 1 do 14 ze stacji transformatorowej Kcynia Libelta 2.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Gorzeń 3, 4 oraz w miejscowości Niedola - Gorzeń 1, 2, 3 ze stacji transformatorowej Gorzeń 4.

6.12 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

