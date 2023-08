Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 25.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Krzywosądz 19, 20, od 23 do 25, Narkowo 1, od 3 do 5. 25.08 od godz. 8:00 do 14:30

Zgniłobłoty 21, od 23 do 31, od 33 do 35, 168/1. 25.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lipnowski

Będzeń 8.

25.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat toruński

Łubianka ulice bp. A. Szelążka 3, 5, 6, 15, 17, 18, 222/17, 222/18, 222/32, Toruńska 66, Widokowa 5 , 222/22, 222/34.

25.08 od godz. 10:00 do 15:00

Gutowo 72, 73, 3253/4, Pędzewo od 4 do 6, od 8 do 11, 13, 13A, od 14 do 17, 17/3, 18, 19, 25A, od 27 do 29, 29A, od 30 do 38, od 40 do 44, 44A, 45, 46, 46B, od 47 do 49, 49C, 50, 50A, 52, 56A, 57, 57a, 58, 58/E, 58A, 58B, 58C, 58D, 58F, 58G, 61, 61a, 61B, 61C, 61D, 62, 76, 77, 77/2, 87, 97, 97A, 98, 100, 123, 140/1, 140/19, 145/6, 166, 183/2, 197/9, 205/6, 205/7, 214/4, 237/4, 265/1, 294/7, 294/9, 300, 3253/4, 365/16, 513/1, 530/3, 562, Smolno 63, Zławieś Wielka 17 a.

25.08 od godz. 11:00 do 13:00