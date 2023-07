Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 28.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

powiat rypiński

Dębiany 33, 33B, 34, 35.

28.07 od godz. 8:00 do 9:30

powiat toruński

Grzywna ulica Parkowa 4 2, 49, 63, 100, 101, 103, od 109 do 111, 111A, 111C, od 124 do 126, 126/A, od 127 do 131, 131A, od 132 do 135, 135A, 135B, 136, 139, 140A, 140c, 140D, 141, 142, 142a, od 143 do 151, 166, 168, 168A, 169, 169A, 170, 107/4, 112/2, 162/23, 365,36, 84/1, 96/8.

28.07 od godz. 7:00 do 11:00

Czarne Błoto ulice Bierzgłowska 4, Leśna 13, 13D, 17, 19, 19A, 25, 449/2, 455/2, Nad Strugą 4, 7, Wierzbowa 1, 7A 11, 23, 422/10, 422/11, 431.

28.07 od godz. 8:30 do 13:30