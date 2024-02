Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 29.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Janowo od 70 do 75, 77, 78, 81, od 83 do 91, 445/3, 512/6, Okalewko od 47 do 52, Zasady od 30 do 33. 29.02 od godz. 8:00 do 15:00

Kłobia , Kłobia Nowa 18.

29.02 od godz. 9:00 do 14:00

Chełmica Duża 32, 39, 40, 40A, 41, 41A, 42, 43, 45, 46, 128/16, 147/2, Chełmica Mała 79, Nasiegniewo 16/5, od 79 do 83, 33/1, Szpetal Górny , Świątkowizna od 1 do 6, 6A, od 7 do 13, 13A, od 14 do 20, 20A, od 21 do 24, od 26 do 29, 116/1, 12/1, 17/7, 21/6, 38/1, 64/1.

29.02 od godz. 8:00 do 11:30

powiat lipnowski

Łochocin 15, Wichowo 70, 71A, 71B, 72, 444/1, 444/8, Zbytkowo od 1 do 3, od 5 do 9, od 11 do 15, od 17 do 22, 24A, od 25 do 27, 27A, od 28 do 35, 35A, 36, 36A, 36B, od 37 do 39, 41, 42, od 44 do 47, 47A, od 48 do 51, 51A, od 53 do 57, 57A, 58, 59, od 62 do 64, 66, 67, od 69 do 77, 135/6, 153/3, 362, 446, Zbytkowo-393/6.

29.02 od godz. 8:00 do 11:30