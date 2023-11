Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 29.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Witowo od 53 do 55, 57. 29.11 od godz. 8:00 do 14:30

Boguszewo od 9 do 11, od 13 do 16, 16A, 17, 19, 75, 76, 78, 95/8. 29.11 od godz. 8:00 do 18:00

Nowa Wieś ulice 29 Października od 1 do 6, 6A, od 7 do 10, 10A, od 13 do 16, od 19 do 23, 23A, 24, 24a, 26, 27, Grudziądzka 14, 16, 20, 22, 27, 29, 35, 37, 39, Parowa 2A, Świerkocińska 1. 29.11 od godz. 8:30 do 14:30

Piotrków Kujawski ulice Dworcowa od 1 do 3, 5, Kujawska 1, 2, 1169/2, Łokietka 2, od 4 do 6, 8, 9, od 11 do 13, 15, 22, Władysława Łokietka 1, 7, 9, 10, od 16 do 18, 20, 26, Włocławska 47, 47A, 53, od 55 do 58, od 61 do 64, 1244, 1256/1, 1702, 1702/4, 1702/5, 1702/6, dz. 151/1.

29.11 od godz. 8:00 do 17:00

powiat lipnowski

Złotopole 48, 48A, 49, 51/9, 53/4.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00

Wielgie ulice Kasztanowa 4, Starowiejska 16, od 49 do 52, 54, 54A, 55, 56, 56A, 58, 59, 60A, 61, 62, od 64 do 66, 68, 70, 72, 73, 82, 560/2, 232, 231, Żabia 1 48.

29.11 od godz. 8:30 do 14:00

powiat rypiński

Zakrocz 8, 8A, 9, 10, 81/1.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00