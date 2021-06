Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 29.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat bydgoski

Brak zasilania w miejscowości Tryszczyn ul. Leśna od nr 1 do 9 ze stacji transformatorowej Tryszczyn 9.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w Osielsku dla ulicy Topolowa działka 169/30 ze stacji transformatorowej Czarnówczyn 2.

1.07 od godz. 7:00 do 13:00

Chwilowy brak zasilania w Solcu Kujawskim dla ulic. Jesienna, Letnia, Słoneczna, Wiosenna, Malinowa od 2 do 12 strona parzysta, Barwna od 23 do 47 strona nieparzysta, Prosta od 35 do 51a strona nieparzysta, Tęczowa 2, 2a ze stacji transformatorowej Łąkowa 1.

1.07 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Dąbrówka Nowa ul. Słowiańska nr 1, 2, 3, 4, 18; oraz ul. Królowej Marysieńki od nr 1 do 6 ze stacji transformatorowej Dąbrówka Nowa 10.

9.07 od godz. 9:00 do 15:00