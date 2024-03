Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 4.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim (4.03)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew kujawsko-pomorskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (4.03 14:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Tryszczyn ul. Bydgoska nr 28, 29, 30 ze stacji transformatorowej Tryszczyn 8.

4.03 od godz. 8:00 do 16:00 Stronno ul. Żytnia 34, i przyległe.

4.03 od godz. 8:00 do 14:30 powiat żniński Podobowice 52, 51, 50, 47, 46,

4.03 od godz. 10:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat radziejowski Bielki 1, 2, 2b, 3, 4, 24, 25, 25A, 26, Dz. 59/1, Świerczyn 8, od 11 do 13, od 15 do 18, 18A, 19, od 21 do 24, od 27 do 29, od 33 do 37, od 41 do 44, 46, 48, 49, 57, 58, Świerczyn-120/4 , Świerczyn-152/2 .

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat lipnowski Pokrzywnik 3, Żagno , 357/26, 364/4.

3.04 od godz. 12:00 do 14:30 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Sypniewo Wybudowanie 1, 2, 3, 4, 5 oraz dla stacji transformatorowych Sypniewo III , V oraz Adamowo I, II oraz dla abonenckiej stacji transformatorowej Adamowo III.

5.03 od godz. 7:00 do 17:00 Płocicz numery: 143, 144, i przyległe.

6.03 od godz. 9:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Więcbork dla ulic. Lipowa od 2 do 22, Brzozowa 12,13 ze stacji transformatorowej Więcbork Osiedle Zielone.

11.03 od godz. 8:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Wąwelno ulica Sportowa od 6 do 19 ze stacji transformatorowej Wąwelno 5.

13.03 od godz. 8:00 do 13:00

powiat żniński Brzyskorzystew 28, 29, 27, 27a,

5.03 od godz. 7:30 do 16:00

Łabiszyn Konwaliowa, Liliowa

5.03 od godz. 8:00 do 14:00 Żnin Klemensa Janickiego 39, 47, 49, 51, 53, 55, 50,

7.03 od godz. 7:30 do 15:00 Barcin Wieś 177, 176, 86, 72, 49, 50, 51, 48, 134, 52, 133, 133a, 79, 53, 136, 55, 67, 58, 56, 54, 54a,

7.03 od godz. 8:00 do 15:00 Barcin Wieś 95

8.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat inowrocławski Rucewo 44, 17, 16, 18, 42, 39, 40, 20, 21, 22, 43, 25, 24, 27, 27a, 37, 28, 29, 29a, 30, 32

5.03 od godz. 8:00 do 12:30 Inowrocław Szymborska 115, 117, 117a, 117b, 117c, plac budowy

5.03 od godz. 9:00 do 12:00 Inowrocław 800 Lecia 23 Kościół, 25, Niepodległości 90, 89, 92, 80a, 80b, 80, Wspólna, Czaplickiego, Poznańska 190, 192, 194

5.03 od godz. 10:00 do 12:00

Rucewo 51a, 52, 53, 54, 51, 50, 55, 56, 49, 57, 57a, 56, 48, 26a, 58a, 59, 35,

5.03 od godz. 11:00 do 15:00 Gąski 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 zgodnie z plakatami

6.03 od godz. 8:00 do 14:00 Leszcze 22a, 22, 23, Helenowo 3

6.03 od godz. 9:00 do 14:00 Grodztwo Leśna

7.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zagajewiczki 16, 15, 14, 13, 12, 11,

7.03 od godz. 9:00 do 14:00 Rojewice 6c

7.03 od godz. 12:00 do 16:00 Złotniki Kujawskie Powstańców Wielkopolskich 34, 36, 35, 33, 54, 52, 50, 46, 44, 40, 42, 40a, 31a, 31b, 31d, 38, 29, 25, 25a, 25b, Złotnicka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 8b, Szosa Bydgoska 10,

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Grodztwo Pszeniczna Letnia 3

8.03 od godz. 8:00 do 10:00 Baranowo 17, 18, 19,

8.03 od godz. 10:00 do 14:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Liszkówko od 4 do 13 ze stacji transformatorowej Liszkówko 4.

5.03 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Karnowo 29a, 47, 49, 49a, 55, 56, 65, 69, 70, 78, 79 ze stacji transformatorowej Karnowo 1.

6.03 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Kcynia dla ulicy. Modrakowej 1a, 2, 3 ze stacji transformatorowej Kcynia Witosa.

7.03 od godz. 8:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Mrocza dla ulic. Postępu od 2 do 12 strona parzysta oraz nr 3, Nakielska 10, 10a, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 31a, 31b, 33, 33a, 35, 40 oraz myjnia samochodowa i stacja paliw ze stacji transformatorowej Mrocza Piekarnia.

8.03 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Szubin dla ulicy. Magnoliowa 3, 5 ze stacji transformatorowej Szubin Pałucka.

8.03 od godz. 8:30 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Rynarzewo dla ulicy. Kalinowa 6, 7, 10 ze stacji transformatorowej Rynarzewo 5.

12.03 od godz. 8:00 do 12:30 Brak zasilania w miejscowości Dziewierzewo 1, 17, 23, 17, 17a, 28, 28a, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 38a, 40, 81, 147, 146, 148, 149, 150 ze stacji transformatorowej Dziewierzewo 1.

14.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat bydgoski Leszyce 3c i sąsiednie

5.03 od godz. 8:00 do 12:00 Olimpin ulica Przyrzecze

5.03 od godz. 12:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowościach: Janowo nr od 60 - 65, Szkółka leśna, dz. 33/3.4: Czemlewo ul. Jasna, Stawowa, Polna, Spacerowa, Główna, Wspólna, Ogrodnicza Słończ Górny ul. Leśna, Chełmińska; Czarże ul. Chełmińska, Leśna, Podgórna Gzin ul. Świerkowa.

6.03 od godz. 8:00 do 17:00

Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Pawia 1; Nakielska 24.

7.03 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Maksymilianowo ul. Szkolna 7 - 15, 22 - 28.

9.03 od godz. 6:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Samociążek dla ulic Piłkarska 1,8, Gimnastyczna 28, 30, 32, Siatkarska 4 , Olimpijska 44 ze stacji transformatorowej Samociążek 8.

11.03 od godz. 9:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Sasankowa.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Gzin ul. Oktowo; Długa 8.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowościach: Niwy ul. Chochołowska 7, 11, 14, 17, 25; Tatrzańska 4, 6, 7, 9, 10, 12; Chełmińska; Ostromecka; Zawrat; Karkonoska; Marianny; Tyska, Chochołowska; Krościeńska; Żywiecka; Bieszczadzka; Długa; Karpacka; Podhalańska, Osielsko ul. Centralna 3.

13.03 od godz. 7:30 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Maksymilianowo ul.: Bukowa dz. 335/8; Polna 28, 30; Strusia 16, 18, dz. 336/8.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Kujawska 21A; Kopernika 8, 10, 16, 18, 18A-B.

14.03 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Wyspiańskiego 7, 9, 11.

14.03 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Zabytkowa 36 - 48 (str. parzysta), 61, 63; Wydmowa.

14.03 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Janowo ul. Olimpijska, Relaksowa, ROD Polana.

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat świecki Gródek ul. Kasztanowa, Żwirowa, Miodowa numery: od 1 do 3 oraz od 5 do 10, Polna 2, i przyległe.

5.03 od godz. 8:00 do 12:30

Błądzim ul. Okrężna, Spacerowa numery: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12A, 13, Wodna numery parzyste od 2 do 4C, i przyległe.

6.03 od godz. 8:00 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Niedźwiedź, Kosowo numery: od 28 do 31, Głogówko Królewskie od 1 do 5, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

8.03 od godz. 7:00 do 15:00 Chełmno ul. Powiśle od numeru 1 do 3A, i przyległe. (powiat Chełmno)

8.03 od godz. 8:00 do 14:30 powiat tucholski Trzebciny numery: od 23 do 29 oraz 47, i przyległe.

5.03 od godz. 8:00 do 13:30

Zdroje 68, i przyległe.

5.03 od godz. 9:00 do 12:30 Tuchola al. 700 Lecia numery nieparzyste od 37 do 59, i przyległe.

6.03 od godz. 9:00 do 12:30 Gostycyn ul. Szkolna 8A, 11, i przyległe.

6.03 od godz. 9:00 do 12:30 Okoniny numery: od 8 do 20, od 24 do 24D oraz 26, i przyległe.

7.03 od godz. 9:00 do 13:30

Wymysłowo numery: 2, 3, i przyległe.

7.03 od godz. 9:00 do 12:30 powiat mogileński Stawiska Kubusia Puchatka, Leśnych Skrzatów, Calineczki

6.03 od godz. 7:30 do 14:00 Sławsko Dolne 31, 30, 33, 35, 32, 32a,

7.03 od godz. 7:30 do 16:00

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Urlop potrafi rozczarować. Oczekiwania kontra rzeczywistość

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!