Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 5.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (5.04 12:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Nowawieś Chełmińska od 39 do 41, 41/A, 41A, 42, 42B, 45, 55, 223. 4.05 od godz. 8:30 do 13:30

Piskorczyn 1, 4, od 6 do 9, 11, od 13 do 15, od 17 do 20, od 33 do 38, 141. 4.05 od godz. 8:00 do 15:00

Toporzyszczewo od 36 do 38, 40, 41, 43, 44, od 46 do 48, Żabieniec 1, 1b, 10, 24, 28, 29, 29a, 30, 32. 4.05 od godz. 8:30 do 15:00

Rybieniec od 9 do 13, 13A, od 14 do 17, 20, 28, od 31 do 35, 40, 41, 45, 46, 48, 50, 50A, 50B, 50C, 51, 55, 56, 0011-43/8 (GPO), 112/4, 112/8, 112/9, 21/2, 23/7, 27/5, 35/10, 35/28, 35/38, 36/18, 41/1, 59/1, 61/3, 70/2, DZ 55/1, Stolno , 35/51, 90/2. 4.05 od godz. 9:00 do 18:00

powiat toruński

Ostaszewo 29, 35, 59, 61, 1/6, 16, 22/7.

4.05 od godz. 8:00 do 15:00

Siemoń 83, 85, 122, 124, 127, 128, od 130 do 132, 134, 136, 137, 141, 143, 148, od 150 do 152, 115/4, 129/1, 129/2, 5/2.

4.05 od godz. 8:30 do 14:00

powiat włocławski

Świątkowice 1A, 1B, 3, od 5 do 11, od 13 do 17, od 20 do 26, 29, 30, 44, od 46 do 50, 51A, od 52 do 60, 60A, od 62 do 67, 38/2, 96/2.

4.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat świecki

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Sulnówko numery: od 35 do 46, od 55 do 67, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

6.04 od godz. 7:00 do 17:00