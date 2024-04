Bezpieczeństwo na drogach Kujaw i Pomorza mocno kuleje. W tym roku zginęło już 30 osób, o 14 więcej niż w ubiegłym

- Do wielu wypadków dochodzi w wyniku brawury kierowców, braku wyobraźni i niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Pogoda generalnie poprawia się, robi się cieplej, co dopinguje do mocniejszego wciśnięcia pedału gazu. A to błąd, który może i jak się okazuje często doprowadza do tragedii – przestrzega nadkomisarz Jakubas.