Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci również w 2024. Dlaczego warto? To szczepienie chroni przed rakiem

Dlaczego warto się zaszczepić przeciw HPV?

- Wirus ten nie wnika do krwiobiegu tylko bezpośrednio do komórek nabłonka podstawnego, dlatego organizm nasz nie wie o tym, że został nim zaatakowany - wyjaśnia dr n. med. Józef Dziedzic, ginekolog, onkolog, seksuolog w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. - A jeśli organizm nie rozpoznaje wirusa brodawczaka ludzkiego, to po jego inwazji nie buduje odporności immunologicznej. Stąd szczepienie przeciwko HPV jest jedyną formą, aby nasz organizm nauczył się tego wirusa a tym samym ochronił nas przed skutkami chorobowymi, jakie on niesie - podkreśla lekarz onkolog.

Konsekwencji zdrowotnych zakażenia wirusem HPV - a jest jego ponad 200 typów - może być wiele. Przede wszystkim odpowiada on za raka szyjki macicy i za duży odsetek przypadków raka pochwy lub sromu u kobiet, ale również za raka odbytu oraz nowotwory głowy i szyi - zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Dlatego w powszechnych programach przeciw HPV szczepienia są zarówno dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat w dwóch dawkach. Odstęp między dawkami wynosi, od 6 do 12 miesięcy. W Polsce w ramach programu Ministerstwa Zdrowia dostępne są dwie szczepionki: 2-walentna i 9-walentna. Są dobrze tolerowane i bezpieczne.

Bezpłatna szczepionka na HPV czeka, zainteresowanie spada

- W tym roku jest praktycznie zerowe, nic się nie dzieje w tym zakresie - stwierdza Monika Jurkowska, dyrektor Przychodni Bajka i Leśna w Bydgoszczy. I przedstawia dane: od 1 czerwca do końca grudnia 2023 roku w Przychodni Bajka w ramach tego powszechnego programu zaszczepiło się 55 osób. W tym samym czasie w Przychodni Leśna - 12 osób. Z kolei od 1 stycznia do 1 kwietnia 2024 roku, w obydwu przychodniach przeciwko HPV zaszczepiły się łącznie... 2 osoby. Nie ma zainteresowania. Mimo, że - jak informuje dyrektor Jurkowska - pielęgniarki z obydwu przychodni kontaktują się bezpośrednio z osobami z uprawnionego do tego szczepienia rocznika i do niego zachęcają.

Mniej chętnych jest też w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej we Włocławku, który obejmuje 9 przychodni. Tu od 1 stycznia do 1 kwietnia tego roku zaszczepiono łącznie 64 osoby, a 13 czeka w kolejce. Dla porównania, od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 przeciwko HPV we włocławskim Miejskim ZOZ zaszczepiono łącznie 290 osób.