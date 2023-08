Bezwarunkowy dochód podstawowy 1300 zł dla każdego Polaka. Takie trzeba spełnić warunki [25.08.2023]

Bezwarunkowy dochód podstawowy - na czym to polega?

Jednak prawdopodobne założenie jest takie, że skoro każdemu wypłacany byłby bezwarunkowy dochód podstawowy, nie byłoby już innych zasiłków, typu 500 plus, 800 plus, 300 plus.

Kiedy bezwarunkowy dochód podstawowy może zostać wprowadzony w Polsce?

Zdania ekspertów na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego są podzielone. Jedni uważają, że to wyrówna szanse i poprawi jakość życia obywateli pozwalając im skupić się na innych sprawach niż walce o zdobycie środków na życie - chodzi tu zwłaszcza o najbiedniejszych Polaków. Inni twierdzą, że wypłacanie co miesiąc pieniędzy bez żadnych obwarowań sprawi, że niektórym ludziom nie będzie się chciało podejmować jakichkolwiek aktywności zawodowych, co wpłynie na wzrost liczby osób bezrobotnych, a to z kolei przekłada się na podatki i wpływy do budżetu państwa. Co jeszcze na ten moment wiadomo o bezwarunkowym dochodzie podstawowym? Sprawdź w galerii.