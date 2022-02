Biała łazienka - taki jest najmodniejszy trend w 2022 roku. Zobacz, jak urządzić łazienkę w bieli [zdjęcia - 12.02.2022]

Łazienka w bieli - najmodniejszy trend 2022

Łazienka cała w bieli to w 2022 roku najmodniejszy trend. Dlaczego biel jest tak powszechnie stosowana w naszych domach i mieszkaniach? Biel jest harmonijna, ponadczasowa, elegancka i uniwersalna. Łazienka w bieli jest czysta, świeża, bardzo klasyczna. Biel to kolor, który sprawdza się zarówno w oszczędnym minimalizmie jak i pośród ekskluzywnych dodatków.

Biała łazienka - modny trend 2022

Biel może być jedynym kolorem w łazience, ale może być też zestawiana z czernią, drewnem czy nasyconymi kolorami dodatków. To kolor, który dostosowuje się do każdej stylizacji. To doskonały wybór do małych łazienek - biel optycznie powiększy przestrzeń. Efekt można jeszcze spotęgować, wybierając jednolite, gładkie płytki oraz fronty szafek w połysku.