Białe paznokcie - taki jest modny trend na zimę 2021. Oto najmodniejsze wzory i inspiracje na paznokcie [28.12.21]

Białe paznokcie, przywodzące na myśl śnieg i mróz, to jeden z najmodniejszych trendów manicure na zimę 2021. Białe paznokcie wyglądają elegancko, delikatnie i są wyjątkowo uniwersalne. Efekt, jaki dają białe paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów na zimę 2021. Białe paznokcie idealnie sprawdzą się na co dzień, ale także na święta i na wieczorne wyjście.Biały kolor pasują idealnie do długiej płytki, ale świetnie wyglądają też na krótkich paznokciach. Manicure w odcieniach bieli pokochały kobiety na całym świecie. Jednak paznokcie na zimę 2021 to nowa, oryginalna wersja tradycyjnego trendu.Jak wyglądają białe paznokcie? Ten trend podbija serca kobiet. Szukasz pomysłu na modne paznokcie? Na kolejnych slajdach naszej galerii znajdziesz inspirację na najmodniejszy manicure w bieli - to hit na zimę 2021. Zobacz >>>>>

Patrycja Wanot