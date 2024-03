Biały Miś 2024. Szkoła Podstawowa nr 16 najlepsza w finale. Zobaczcie zdjęcia

Finał Białego Misia rozegraliśmy we wtorek, w hali Immobile Łuczniczka. Do walki o tytuł mistrzów Bydgoszczy stanęły cztery reprezentacje: SP 15, SP 16, SP 32 i SP 64. To drużyny, które w eliminacjach zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach.

Rywalizowały uczennice i uczniowie z roczników 2013, 2014, 2015 i 2016. Zmierzyli się w punktowanych konkurencjach, sprawdzających sprawność fizyczną - w tym zadaniach z piłkami do koszykówki i lekarskimi, pałeczką sztafetową czy przechodzeniem przez szarfę. Wszystkie elementy musiały być wykonane nie tylko szybko, ale też precyzyjnie; nad wszystkim czuwali sędziowie.

FINAŁ BIAŁEGO MISIA 2024 - ZDJĘCIA: