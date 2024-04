Biblioteka Miejska w Grudziądzu przeszła dużą modernizację. To nowoczesny obiekt, z zabytkowym charakterem. Mamy zdjęcia

Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu

Gmach grudziądzkiej biblioteki to piękny, zabytkowy budynek. Przez lata był on miejscem praktycznie niedostępnym dla osób niepełnosprawnych. Ale to się zmieniło. Prace modernizacyjne trwały około 1,5 roku. Ich efekty docenią jednak wszyscy, nie tylko niepełnosprawni.

Największym problemem dla osób poruszających się na wózkach było dotąd samo dostanie się do budynku. Teraz nie ma już z tym kłopotu ponieważ do gmachu dobudowano przeszkloną windę , którą można wjechać na każde piętro biblioteki.

Przy wejściu głównym do gmachu zamontowano znacznik dźwiękowy "totupoint", który ma ułatwić poruszanie się po terenie placówki osobom z niepełnosprawnością wzroku. Nad klamkami drzwi do pomieszczeń umieszczono tabliczki z napisami w języku Braille'a.

Uroczyste zakończenie modernizacji Biblioteki miejskiej w Grudziądzu

To wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, w którym możemy oddać bibliotekę mieszkańcom zmodernizowaną i dostępną dla wszystkich. Cieszę się, że udało się nam wykonać to zadanie w ciągu 1,5 roku. Nie było to łatwe. A jednocześnie cieszy mnie, że nie straciliśmy w tym czasie absolutnie nic z naszej działalności. Powiem więcej: zyskaliśmy, bo czytelnictwo nam wzrosło - mówiła Aleksandra Ciżnicka, dyrektor Biblioteki Miejskiej.

- To, co tu stworzono przez ostatnie 2 lata to są marzenia pokoleń bibliotekarzy. To są marzenia pokoleń grudziądzan, żeby ta instytucja, ta biblioteka była przyjazna i miała wspaniałych pracowników, bibliotekarzy i... książki. Bo biblioteka to książka i człowiek - mówiła Karola Skowrońska, Honorowa Obywatelka Grudziądza, która przez 35 lat była dyrektorką grudziądzkiej biblioteki.