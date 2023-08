Biedronka poszła na zakupy do Lidla, Auchan i Dino sprawdzić czy jest tam taniej. Wiemy, ile zapłaciła! Mamy paragony ze sklepów

- Dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszych klientów przed skutkami inflacji, oferując im jak najwięcej okazji do oszczędzania, czy to za pomocą regularnie organizowanych akcji promocyjnych, czy obniżek cen regularnych, jeśli tylko pozwala nam na to sytuacja rynkowa. Ale sami siebie też na bieżąco chcemy sprawdzać, porównując się z konkurencją. Stąd nasza ostatnia akcja, która pokazuje w sposób najbardziej obiektywny, że konsekwentnie oferujemy naszym klientom takie same produkty dostępne powszechnie na rynku w najniższych cenach - mówi Grzegorz Pytko, dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka.