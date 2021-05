Biedronka zatrudnia nad morzem lub w górach. Oto oferty pracy podczas wakacji [zarobki - 21.05.2021 r.]

W tym roku taka akcja ma miejsce już po raz piąty. Dotąd wzięło w niej udział ponad tysiąc pracowników sieci. To wszystko w celu usprawnienia pracy zespołów w sklepach oraz wydłużenia godzin pracy placówek, nawet na całą dobę.

Letnie miesiące w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych, przede wszystkim nad morzem, m.in. w Rewalu, Dziwnowie, Mielnie, Ustroniu Morskim, Dźwirzynie, ale również w Karpaczu i Szklarskiej Porębie to coroczne wyzwanie dla sieci handlowych. Biedronka odpowiada na wzmożony ruch w sklepach oferując swoim pracownikom możliwość delegacji lub zatrudnienie tymczasowe zewnętrznym kandydatom.

- Nasze placówki zlokalizowane m.in. w nadmorskich miejscowościach turystycznych cieszą się ogromną popularnością. W tym roku zapewne część Polaków zdecyduje się spędzić urlop w kraju. Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom obsługi, po raz piąty powiększamy nasze zespoły o pracowników tymczasowych oraz naszych pracowników z innych sklepów, którzy deklarują chęć wyjazdu - mówi Joanna Bukała, dyrektorka HR Makroregionu w sieci Biedronka.

Relokowani pracownicy sieci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, poza swoim standardowym wynagrodzeniem (nawet 3600 zł brutto dla początkującego sprzedawcy-kasjera, wliczając w to nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu), mogą liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej zależnej od wyników sklepu, a także na nagrodę letnią. Dla osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawca-kasjer w lipcu i sierpniu w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych nagroda letnia będzie wynosić do 350 zł brutto miesięcznie. Otrzymają ją zarówno stali pracownicy kilkudziesięciu placówek w kurortach, jak i zatrudnieni, którzy zdecydowali się do nich dołączyć tylko na okres wakacji.