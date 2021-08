Biegi Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I Ty możesz w niedzielę pobiec „Tropem Wilczym”

Zobacz wideo: Casting do filmu "Negatyw" Roberta Wichrowskiego w Bydgoszczy

Zdecydowana większość imprez, także w naszym regionie, odbędzie się jednak w najbliższą niedzielę, czyli 15 sierpnia. W minionych latach biegi organizowano 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale pandemia zweryfikowała tę tradycję.

Ku pamięci żołnierzy

Idea biegu honoruje i upamiętnia żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w granicach przedwojennej Polski. Pierwszy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” zorganizowała w roku 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych w lesie nad Zalewem Zegrzyńskim. Impreza, w której wzięło udział 50 osób, miała charakter surwiwalowy. Rok później dzięki Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – do Parku Skaryszewskiego. Od razu nabrał rozpędu, bo udział w nim wzięło 1500 biegaczy.