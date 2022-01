Biegli sądowi niezadowoleni. "Nasza praca kosztuje grosze, ale sąd się bez nas nie obędzie"

- Niestety patrząc na działalność niektórych sędziów jak i podejście rządzących do wynagrodzeń biegłych chylę się ku temu aby zrezygnować z bycia biegłym - żali się jeden z ekspertów z listy biegłych sądowych, który skontaktował się z redakcją.

Wylicza, że za godzinę pracy biegły lekarz sądowy otrzymuje 32,39 zł brutto. - Do tego dochodzą koszty papieru, przesyłek pocztowych, które sądy nie do końca zwracają - dodaje nasz rozmówca. - A średnia cena wizyty w prywatnym gabinecie lekarskim to 180-200 zł. Łatwo policzyć, ile lekarz może zarobić przyjmując, na przykład w ciągu godziny trzech pacjentów.