Błagalny apel wolontariuszek z Grudziądza odniósł efekt! Daro i kompani mają domy. Nie trafią do schroniska, z którego rok temu ich zabrano

Już w niedzielę, 10 grudnia późnym wieczorem otrzymaliśmy wiadomość od prezesa MZK, operatora COnZ Pawła Maniszewskiego: "(...) Wszystkie psy z gminy Łasin zostały adoptowane. Tym samym dzięki pomocy Pani Redaktor i ogromnemu zainteresowaniu akcją znalezienia domów dla psów żaden pies nie wróci już do schroniska w Węgrowie. Bardzo dziękuję za pomoc i rozpowszechnienie akcji".

Psy z gminy Łasin, bo to dla nich szukaliśmy domów, przebywały w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu na mocy zawartego porozumienia z burmistrzem Łasina. I choć obowiązuje ono do końca roku, i choć władze COnZ prowadziły negocjacje z tymże samym burmistrzem Łasina Kobylskim odnośnie przedłużenia go, to 6 grudnia gmina Łasin umowę na 2024 rok zawarła z PUH "Daniel" na mocy zapytania ofertowego. I na 11 grudnia wyznaczono datę przekazania psów z gminy Łasin do schroniska w Węgrowie skąd przed rokiem przybyły do Grudziądza... Decyzji tej nie mogły zrozumieć wolontariuszki, które poświęciły przez ostatnie miesiące na pracę z tymi psiakami by na nowo zaufały człowiekowi. - Pies to nie rzecz by go przenosić z miejsca na miejsce. To są czworonogi po przejściach i tym bardziej wymagają empatii - dzieliły się spostrzeżeniami wolontariuszki.