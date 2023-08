Bobrowniki były gospodarzem dożynek powiatowych. Nie tylko rolnicy dziękowali za plony!

Starostami tegorocznych dożynek zostali Marta Złakowska z Tupadł w gminie Wielgie oraz Michał Kora z Gnojna, reprezentujący gminę Bobrowniki. Uhonorowano rolników, sołtysów oraz wielu ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju powiatu. Nagród było mnóstwo. Była to okazja, by podziękować za lata ciężkiej i ofiarnej pracy. Okazałe wieńce dożynkowe budziły podziw, a na stoiskach można było skosztować tradycyjnych potraw. Wystawiły się także instytucje związane z rolnictwem, a także Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

Zanim na scenę weszły gwiazdy zaprezentowali się lokalni artyści, a także w humorystycznych scenkach włodarze gminy i powiatu. Było wesoło, bo to przecież czas radości!