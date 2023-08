Bogumiła Wander kończy w tym roku 80 lat. Tak się zmieniała najpiękniejsza prezenterka TVP w PRL-u [13.08.23]

Życie prywatne Bogumiły Wander

Kariera telewizyjna Bogumiły Wander

Podczas trzeciego roku studiów, a było to w 1965, rozpoczęła karierę telewizyjną, zostając spikerką w łódzkim ośrodku Telewizji Polskiej. Pięć lat później przeprowadziła się do Warszawy, gdzie kontynuowała pracę w TVP.

W drugiej połowie lat 90. XX w. premierę miały jej dwa filmy dokumentalne : Conrad Drzewiecki o sobie. To nie ja, to taniec (1997) i Andrzej Strumiłło. A-4 dziennik rysowany (1998). W 2003 zakończyła pracę w TVP jako prezenterka.

Bogumiła Wander o sobie i mężu

- Jestem typem Zosi-Samosi, we wszystkim. Zawsze sama się malowałam.(...) Ubrania zdobywało się, jak wszystko w tamtych czasach. (...) Z wyprasowanym ubrankiem wsiadałam do samochodu, jechałam do Telewizji. Szefowa wręczała nam tzw. szpigiel, czyli nasze wejścia na antenę. (...) Zdarzało się, że robiłam sobie podczas wieczornej pracy drzemki. Wcześniej jednak prosiłam realizatorów, aby obudzili mnie 10 minut przed wejściem na antenę, żebym się mogła ogarnąć. Był bowiem zwyczaj, że czytaliśmy program na następny dzień i w ten sposób żegnaliśmy się z widzami.

W tym samym wywiadzie (2013) najpiękniejsza w epoce PRL prezenterka telewizyjna powiedziała o Krzysztofie Baranowskim: - Uważam, że mam za męża najspokojniejszego człowieka na świecie. Z nim się nie można pokłócić (uśmiech). Pod względem charakteru to typ mężczyzny idealnego.

W 2020 media w Polsce obiegła wiadomość, że Bogumiła Wander cierpi na Alzheimera. Jest to okrutna choroba, która zabiera wszystko. Człowiek jest zdany wyłącznie na opiekę innych. Chory nie rozpoznaje swoich bliskich, z czasem przestaje się komunikować. Gwiazda TVP przebywa, według informacji przekazywanych przez jej męża, w specjalistycznym ośrodku w Konstancinie pod Warszawą.