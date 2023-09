Bon szkolny 2024 - darmowe wycieczki dla uczniów. Oto zasady nowego programu

- Program "Poznaj Polskę" cieszy się ogromną popularnością, dlatego radykalnie go rozszerzymy, by skorzystali wszyscy uczniowie, zainwestujemy w wycieczki edukacyjne kilka razy więcej – podkreślił w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek, odnosząc się do zapowiedzi o "Bonie szkolnym – poznaj Polskę”.

Minister edukacji poinformował w czwartek, że od wiosny przyszłego roku, w ramach programu "Bon szkolny – poznaj Polskę" sfinansowane zostaną wycieczki dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Podał, że w przyszłym roku prawie 5 mln uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce.

