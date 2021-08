Bracia Collins w Grudziądzu. Jadą rowerami przez Polskę, aby wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie Amelii Gmyrek. Zobacz zdjęcia

Rowerowy "Wyścig z czasem" Braci Collins

Dziś (25 sierpnia) bracia Collins rozpoczęli "Wyścig z czasem". Rano wystartowali na rowerach z Sopotu, by wieczorem dojechać do Grudziądza.

Na grudziądzkim rynku na Rafała i Grzegorza czekało około stu fanów telewizyjnych programów z ich udziałem. Była okazja do wykonania pamiątkowych zdjęć, przybijania „piątek” i chwili rozmowy.

Bracia Collins po kilkuset kilometrach pokonanych na rowach byli skonani, ale humory im dopisywały.

"Wyścig z czasem" to akcja Fundacji Braci Collins,...

... w ramach której bracia zamierzają przejechać na rowerach trasę z Trójmiasta do Legnicy. Po to, aby po drodze namawiać do wsparcia zbiórki na leczenie 1,5-rocznej Amelii Gmyrek. To dziewczynka cierpiąca na SMA, której pomóc może terapia genowa kosztująca - bagatela! - 9 milionów złotych!